Feuerwehr barg Katze aus Hackschnitzeln

In Pirching im Bezirk Südoststeiermark musste die Feuerwehr am Samstag zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Eine Katze saß in einem Hackschnitzellager fest. Das Tier konnte gerettet werden.

Samstagvormittag ging der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen ein. Eine Katze hatte sich in eine gefährliche Lage gebracht.

In Grube gefangen

Die Katze hatte sich in ein Hackschnitzellager begeben. In den Hackschnitzeln hatten sich aber Gruben und Senken gebildet. Die Katze saß schließlich in einer dieser Gruben fest und konnte aus eigener Kraft nicht mehr nach oben gelangen.

Freiwillige Feuerwehr Heiligenkreuz / W.

„Gesund und munter“

Acht Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, um das Tier zu bergen. Ein Holzbrett und eine Packung Katzenfutter schließlich halfen. Die Katze habe „gesund und munter der glücklichen Besitzerin übergeben werden“ können, hieß es in der Aussendung der Feuerwehr.