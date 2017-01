Chemiealarm: Haus in Graz evakuiert

Zu einem vermeintlichen Chlorgaseinsatz mussten gestern die Einsatzkräfte in Graz ausrücken. Bewohner in einem Mehrparteienhaus in Graz Gösting haben Gasgeruch bemerkt und über Atemwegsbeschwerden geklagt.

Gegen 18.00 Uhr war der Alarm eingegangen. Feuerwehr, die mit schwerem Atemschutz ausgerückte, brachte die 28 Bewohner aus dem Haus.

Bau-Chemikalie

Wie Messungen des Chemiedienstes des Landes dann ergaben, handelte es sich nicht um Chlorgas sondern um Dämpfe einer Bau-Chemikalie, die bei Renovierungsarbeiten in einer der Wohnungen eingesetzt worden war. Um welche Substanz es sich dabei handelt, war vorerst aber noch unklar. Die Chemikalie sei bis auf die Atemwegsreizungen harmlos, hieß es.

Abklärung im Krankenhaus

Einige Bewohner wurden dennoch zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Das Haus war wenige Stunden später nach ausgiebigem Lüften aber wieder bewohnbar.