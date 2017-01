Graz-Wahl: Analyse der Wahlplakate

Die letzte Woche im Grazer Wahlkampf steht bevor. Bis zur letzten Minute kämpfen die zehn Listen um jede der 222.856 Stimmen. Mitentscheidend sind im Wahlkampf auch die Plakate. Ein Experte hat sie für den ORF Steiermark analysiert.

Auf den ersten Blick auffallen und die Botschaft kurz und prägnant vermitteln: Das ist die Aufgabe von Wahlplakaten. Die allerdings nicht mehr die Zugkraft und Bedeutung haben wie noch vor einigen Jahren.

An Bedeutung verloren

Denn Wahlplakate hätten in Zeiten der sozialen Medien viel an Bedeutung verloren, sagte auch Heinz M. Fischer, Kommunikationsexperte an der FH-Joanneum. „In der Orchestrierung der öffentlichen Kommunikation vor Wahlen hat die Bedeutung der Plakate stark abgenommen. Man macht es aber trotzdem, weil die anderen machen es auch. Im Gesamtkontext passt es auch wieder. Es geht aber eigentlich nur mehr darum, sich im öffentlichen Raum zu positionieren und Kandidaten herzuzeigen“, so Fischer.

„Stark konservative Wiederholungen“

Wirklich Neues vom Konzept sei auch im Grazer Wahlkampf nicht dabei, so Fischer: „Es sind Wiederholungen aus den vergangenen Jahrzehnten. Man könnte meinen, da sei medial die Zeit stehengeblieben, obwohl es nicht so ist. Von den Motiven her - wenn man es wohlwollend will, sind es klassische Motive, wenn man es ein bisschen kritisch sagen würde: Es sind stark konservative Wiederholungen.“

ÖVP: Bewusste grüne Farbtupfer

Die ÖVP präsentiert Bürgermeister Siegfried Nagl auf ihren Plakaten - die Farbe Grün dominiert - Laut Fischer eine sehr bewusste Entscheidung. „Das ist mit Sicherheit bewusst eine kleine Referenz an die grüne Partei. Man will grüne Elemente im Wahlprogramm haben. Am ehesten und am professionellsten, würde ich tatsächlich sagen, hat die ÖVP die visuelle Kommunikation geschafft, da ist ein wenig Dynamik drinnen, da ist die Motivation des Spitzenkandidaten zu sehen“, lautete seine Analyse.

„Passfoto“ bei der KPÖ

Als konservativ, fast bieder, bezeichnete Fischer die Plakate der KPÖ. Sie erinnerten an ein Passfoto. „Man will die Person herzeigen. Das ist gelungen. Sonst ist nicht viel mehr passiert“, so Fischer. Vizebürgermeister Elke Kahr, die bei der letzten Wahl knapp 20 Prozent erreichte, werde als sozialengagierte Politikern in den Mittelpunkt gestellt.

Grammatikfehler bei der SPÖ

Ein Grammatikfehler habe sich auf manchen Plakate der SPÖ eingeschlichen, die Spitzenkandidaten Michael Ehmann ins Bild rücken, so Fischer. „Vielleicht ist das auch ein kleines Quiz“, meinte Fischer. „In Wirklichkeit hat es dieser Kandidat am schwersten, er ist neu. Das heißt, hier muss man ihn zeigen, da kann man nicht experimentieren.“

Nichts Neues bei der FPÖ

Nichts Neues auch bei der FPÖ, analysierte der Medienexperte. Spitzenkandidat Mario Eustacchio, der mit knapp 14 Prozent ins Rennen geht, präsentiere die bekannte Ausländerthematik. „Die FPÖ hat unterschiedliche Plakate, zum einen sieht man den Kandidaten, zum anderen Slogans eins zu eins aus dem Wahlprogramm. Ansonsten nichts Neues“, so Fischer.

Grüne: Seriöse Jugendlichkeit

Jugendlich wirken wollen die Plakate mit Tina Wirnsberger, die die Grünen mit rund zwölf Prozent in die Wahl führt. „Man möchte vor allem die jugendlichen Wahlsegmente ansprechen. Das gelingt zum Teil. Es ist solide und sehr seriös gemacht“, analysierte Fischer.

Dynamik am ehesten bei den NEOS

Die Grünen nehmen mit der stark vertreten Farbe Pink wiederum Bezug auf die NEOS, deren Plakat der Kommunikationsexperte am ehesten als frisch und dynamisch bezeichnete: „Man könnte sagen, vom Informationsdesgin her bewusst unruhig - und von der Farbe her sind es sicher die auffälligsten Plakate.“

Erste Stimmen bereits abgegeben

Am 5. Februar wählt Österreichs zweitgrößte Stadt Graz einen neuen Gemeinderat. Noch nie gab es mit 222.856 so viele Wahlberechtigte - mehr dazu in In einer Woche wählt Graz. Am vorgezogenen Wahltag, am 27. Jänner, haben exakt 9.698 Grazerinnen und Grazer ihre Stimme abgegeben - mehr dazu in Bilanz vorgezogener Wahltag.

