Frühstückspension in Flammen aufgegangen

In Graz-Waltendorf ist Montagfrüh eine Frühstückspension in Flammen aufgegangen. Zwei Gäste wurden von dem Feuer überrascht - sie konnten sich aber gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Das Feuer brach gegen 4.00 Uhr aus, sagt der Einsatzleiter der Grazer Berufsfeuerwehr, Dieter Pilat: „Es drohte ein Brandübergriff direkt an angrenzende Gebäude, es war ein Vollbrand im gesamten Dachstuhlbereich und an eine direkt angebaute Garage - auch hier ist der Brand über Fenster in Zimmer eingedrungen, aber durch den raschen Einsatz der Berufsfeuerwehr Graz konnte das Feuer eingedämmt werden.“

ORF

Zwei Gäste retteten sich in letzter Sekunde

Die Betreiber der Frühstückspension hatten sich in einem Gebäude neben der Pension aufgehalten; zwei Gäste wurden aber vom Feuer überrascht, konnten sich jedoch in letzter Sekunde selbst retten, sagt Pilat: „Sie wurden von Nachbarn und durch den Lärm des Feuers rechtzeitig gewarnt und konnten sich so noch in letzter Sekunde aus dem Gebäude retten.“

Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache kann aktuell noch nichts gesagt werden.