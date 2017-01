Auto stürzte in Bachbett: Mehrere Verletzte

Zu einem Unfall mit mehreren Verletzten ist es am Sonntag im Bezirk Weiz gekommen: Bei Mortantsch kam ein Pkw mit vier Insassen von der Straße ab und stürzte über eine Böschung in ein Bachbett.

Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Weiz war mit seinem Auto auf der Kleinsemmeringstraße in Richtung Weiz unterwegs, als er in einer Linkskurve auf das vereiste Bankett und in weiterer Folge von der Fahrbahn abkam.

Mehrmals überschlagen

Der Pkw überschlug sich mehrmals und stürzte schließlich in ein Bachbett. Der Lenker und ein 56-jähriger Beifahrer blieben unverletzt, die im Fond des Pkw mitgefahrenen Personen, eine 52-Jährige und eine 55-Jährige, wurden verletzt - sie wurden mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz eingeliefert.