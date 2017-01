Skifahrer auf Turrach tödlich verunglückt

Zu einem tödlichen Skiunfall ist es am Sonntag auf der Turracher Höhe im Bezirk Murau gekommen. Ein 32-Jähriger war gestürzt, gegen eine Säule geprallt und wenig später seinen Kopfverletzungen erlegen.

Der Klagenfurter war in einem Flachstück der sogenannten Kernockabfahrt bei einem Rechtsschwung in Seitenlage geraten und in der Folge rücklings gegen eine (mit einer Matte gesicherten) Säule geprallt.

Noch ins Krankenhaus geflogen

Der Mann erlitt bei dem Anprall schwerste Kopfverletzungen. Er wurde von einem Notarzt erstversorgt und mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Klagenfurt geflogen, wo er dann allerdings starb.

Auch in Söll am Wilden Kaiser in Tirol kam es am Sonntag zu einem tödlichen Skiunfall: Ein sechsjähriges Mädchen aus Deutschland hatte die Kontrolle über seine Ski verloren und war in der Folge mit dem Kopf gegen einen Hydranten geprallt. Dabei erlitt das Mädchen tödliche Verletzungen - mehr dazu in Sechsjährige starb bei Skiunfall (tirol.ORF.at).