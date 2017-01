Graz-Wahl: Ihre Fragen an die Spitzenkandidaten

Am Sonntag wählen die Grazer einen neuen Gemeinderat. Am Mittwoch diskutieren nun die Spitzenkandidaten auf Radio Steiermark und hier auf steiermark.ORF.at über die Themen des Wahlkampfs. Stellen Sie schon jetzt Ihre Fragen!

Bei der Gemeinderatswahl in Graz am 5. Februar treten insgesamt zehn Listen an: ÖVP, KPÖ, SPÖ, FPÖ, Grüne und die Piraten (schon bisher im Gemeinderat), dazu NEOS sowie WIR, Tatjana Petrovic und „Einsparkraftwerk“ - mehr dazu in Zehn Listen buhlen um die Grazer.

Die Spitzenkandidaten der Parteien im Gemeinde- und Nationalrat diskutieren am Mittwoch auf Radio Steiermark und via Videostream hier auf steiermark.ORF.at über die Themen, die die Stadt bewegen. Schon jetzt können Sie ihre Fragen an Siegfried Nagl (ÖVP), Elke Kahr (KPÖ), Michael Ehmann (SPÖ), Mario Eustacchio (FPÖ), Tina Wirnsberger (Grüne), Philip Pacanda (Piraten) oder Niko Swatek (NEOS) stellen:

Mittwoch, 1. Februar, ab 18.00 Uhr

Zu hören ist die Diskussion am Mittwoch, 1. Februar, ab 18.00 Uhr auf Radio Steiermark, zu sehen via Videostream hier auf steiermark.ORF.at.

So viele Wahlberechtigte wie noch nie

Bei der Grazer Gemeinderatswahl am 5. Februar sind 222.856 Männer und Frauen wahlberechtigt - so viele wie noch nie - mehr dazu in Graz-Wahl: 222.856 Wahlberechtigte.

