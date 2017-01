Koalition: Für Schützenhöfer „gutes Programm“

Dem ausgehandelten neuen Regierungsabkommen steht nichts mehr im Weg: SPÖ-Präsidium und ÖVP-Vorstand gaben grünes Licht. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) ortet ein „wirklich gutes Programm“.

Der ÖVP-Vorstand habe sich intensiv mit dem 36-Seiten-Papier auseinandergesetzt und es sei „weitgehend“ auf sehr positive Resonanz gestoßen - der Beschluss sei einstimmig gefallen, betonte Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP).

Auch Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) kündigte an, den gesamten Pakt unterzeichnen zu wollen; er hatte das zuvor abgelehnt und damit einen breiten Beschluss bedroht - mehr dazu in Grünes Licht für Abkommen (news.ORF.at). Auch das SPÖ-Präsidium segnete das Papier ab - das bestätigte Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ).

Schützenhöfer: Zusammenarbeit gefestigt

Der steirische ÖVP-Landesparteichef, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, ortete ein „wirklich gutes Programm“: Beim Verlassen der Parteizentrale in Wien erklärte er, dieses müsse nun miteinander in der Koalition gut umgesetzt werden; die „substanziellen“ Verhandlungen seien „wirklich in Ordnung“ gewesen.

Schickhofer: „Fast nach steirischem Vorbild“

Auch der steirische SPÖ-Chef Michael Schickhofer sieht das Paket als gute Grundlage für die kommende Zusammenarbeit: „Inhaltlich ist eine hervorragende Basis gelegt.“ Das Programm sei „ein ganz gutes Programm, ein gutes gemeinsames Programm von SPÖ und ÖVP - fast nach steirischem Vorbild“.

Wirtschaft und Sicherheit im Vordergrund

Die wichtigsten Punkte, die von der Bundesregierung bis zur nächsten Nationalratswahl 2018 umgesetzt werden sollen, drehen sich vor allem um die Themen Wirtschaft und Sicherheit: So soll ein Verbot der Total-Verschleierung kommen, auch ein Kopftuchverbot für Frauen, die bei Polizei und Justiz beschäftigt sind; außerdem sollen die Überwachungskompetenzen der Exekutive ausgeweitet.

Die „Kalte Progression“ soll abgeschafft werden - das automatische Hineinrutschen in die nächsthöhere Steuergruppe nach einer Lohnerhöhung soll es ab Anfang 2019 nicht mehr geben. Mit einem Beschäftigungsbonus sollen Unternehmer, die neue Jobs schaffen, belohnt werden - hier sollen in den nächsten drei Jahren 50 Prozent der Lohn-Nebenkosten erstattet werden. Außerdem will die Regierung über 20.000 Langzeitarbeitslose über 50 in den Arbeitsmarkt bringen - im Gegenzug wird aber der Kündigungsschutz für über 50-Jährige gelockert.

In punkto Bildung sollen schrittweise Gratis-Laptops für Schüler ab der 5. und der 9. Schulstufe eingeführt werden; die Finanzierung ist aber noch unklar.

