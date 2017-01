Wieder Zweitheizungsverbot für Großraum Graz

Nach nur wenigen Tagen tritt in der Nacht auf Dienstag im Großraum Graz wieder das Zweitheizungsverbot in Kraft. Die Feinstaubwerte sind anhaltend hoch und lagen zuletzt immer wieder über den Grenzwerten.

„Es ist auch in den nächsten Tagen nicht mit einer Verbesserung der Luftgütesituation zu rechnen. Um einen weiteren Anstieg der Feinstaubbelastung zu verhindern“, trete die Maßnahme wieder in Kraft, wie es in einer Mitteilung des zuständigen Referats für Luftreinhaltung des Landes heißt.

Das Verbot für händisch beschickte Zweitöfen für feste Brennstoffe gilt in Graz sowie den südlichen Umlandgemeinden Feldkirchen bei Graz, Gössendorf, Raaba-Grambach, Hart bei Graz, Hausmannstätten und Seiersberg-Pirka. Vom Verbot ausgenommen sind Kachelöfen, doch das Land ersuchte, auch auf diese Öfen zu verzichten sowie das Auto nach Möglichkeit stehen zu lassen. Die Maßnahme gilt bis zur Aufhebung.

Erst vor wenigen Tagen aufgehoben worden

Erst vergangene Woche hatte das Verbot für mehrere Tage gegolten, da die Werte zu hoch waren - mehr dazu in Zweitheizungsverbot für Graz aufgehoben (26.1.2017). Natürliche Ursachen sind mitunter die Inversionslage beim Wetter und die Beckenlage der Stadt, doch Hausbrand- und Verkehrs-Emissionen verstärken die Feinstaub-Problematik.

