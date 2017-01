Hundertjährige Almhütte in Brand geraten

Eine rund hundert Jahre alte Almhütte in Turrach, Bezirk Murau, ist Samstagnacht aus zuletzt noch ungeklärter Ursache vollständig abgebrannt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Gegen 23.00 Uhr war die Almhütte in Brand geraten; Zeugen alarmierten die Feuerwehr. Als diese eintraf, stand die Hütte bereits in Vollbrand. Durch die Löscharbeiten konnten die Einsatzkräfte eine Ausbreitung des Brandes auf ein angrenzendes Waldstück verhindern. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

14-Jährige verursachte Küchenbrand in Graz

Zu einem weiteren Brand ist es am Sonntag im Grazer Bezirk Gösting gekommen: Eine 14-jährige Bewohnerin einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Augasse hatte gegen 14.10 Uhr eine Pfanne mit Fett auf eine noch heiße Herdplatte gestellt. Kurz darauf entzündete sich das Speisefett - die Flammen griffen auf die Kücheneinrichtung und die Holzdecke über.

Das Mädchen war mit einer ebenfalls 14-jährigen Freundin allein zuhause und rief daher einen 42-jährigen Nachbarn zu Hilfe, der den Brand löschen konnte. Verletzt wurde niemand; die genaue Schadenshöhe stand zuletzt noch nicht fest.