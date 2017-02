Strahlungswärme verursache Brand in Wies

Die Strahlunsgwärme eines Rauchrohres hat einen Schwelbrand in einem Haus in Wies im Bezirk Deutschlandsberg ausgelöst. Der Sachschaden beträgt sich mehrere tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei am Mittwoch bekanntgab, ereignete sich der Brand in der Nacht auf Dienstag. Der Sohn des Eigentümers des Einfamilienhauses hatte gegen 22:00 Uhr den Schwelbrand an der Mauer zwischen dem Wohnzimmer und dem Vorraum bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt.

Rasch gelöscht

Die Freiwilligen Feuerwehren Wies und Steyeregg konnten den Brand im Bereich der Deckenkonstruktion rasch löschen. Es waren vier Fahrzeuge und 24 Einsatzkräfte mit Lösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Die am Dienstag durchgeführte Brandursachenermittlung ergab, dass der Brand durch die Strahlungswärme eines Rauchrohres ausgelöst wurde.