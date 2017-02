Weniger Arbeitslose im Jänner

In der Steiermark sind im Jänner weniger Menschen auf Arbeitssuche gewesen als im Vorjahr. 56.569 Personen waren ohne Job – ein Rückgang von 2,5 Prozent im Vergleich zum Jänner 2016. Eine Herausforderung bleiben die über 50-Jährigen.

ORF.at/Brigit Hajek

Rund 16.500 Menschen über 50 Jahre sind im Jänner beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos gemeldet gewesen – ein Plus von 6,4 Prozent im Vergleich zum Jänner des Vorjahres.

Programme für Gruppe 50+

Auch bei Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen und bei der Gruppe der Migranten stieg die Arbeitslosigkeit. Für den steirischen AMS-Chef Karl-Heinz Snobe führt daher kein Weg daran vorbei, vermehrt Programme zur Unterstützung dieser Menschen zu initiieren. Auch das neue Arbeitsprogramm der Regierung sei arbeitsmarktpolitisch genau am Punkt, so Snobe.

Neben der Jugendarbeitslosigkeit ist seit Jahren vor allem die Beschäftigung von über 50-Jährigen ein immer größeres Problem. Das zeigen auch die aktuellen Arbeitslosenzahlen, die wieder einen deutlichen Anstieg bei Älteren aufweisen.

Plus in Graz und Graz-Umgebung

Saisonal bedingt gibt es im Jänner laut AMS immer den Jahreshöchststand an Arbeitslosen - erfreulich sei deshalb, dass es aktuell trotzdem etwas weniger Menschen ohne Arbeit gibt als im Jänner des Vorjahres. Damit entwickelt sich die Steiermark im Bundesländervergleich weiterhin besser als der Durchschnitt. Das Minus ist in der ganzen Steiermark messbar, einzig in Graz und Graz-Umgebung verzeichnet man ein leichtes Plus. Ebenso positiv sei laut AMS die Entwicklung quer durch die Branchen. In allen Bereichen gibt es aktuell weniger Arbeitslose - einzig in der Gebäudebetreuung sind es etwas mehr als im Jänner 2016.

Rückblick 2016: Die Zahl der Arbeitslosen ging im Laufe des letzten Jahres, vor allem aber im Dezember, deutlich zurück - und zwar um 4,1 Prozent.

Mehr offene Stellen im Jänner

Erfreulich ist die Entwicklung aus steirischer Sicht auch bei den offenen Stellen. Hier gibt es ein Plus von 35 Prozent; bei den offenen Lehrstellen ein Plus von 40,6 Prozent. Österreichweit waren im Jänner 494.000 Personen auf Arbeitssuche. Das entspricht nach einem Rückgang im November und Dezember des Vorjahres einem Anstieg der Arbeitslosen von 0,7 Prozent.

