Special Olympics: Staatsopernballett und Gabalier

Für die Special Olympics Winterspiele in der Steiermark kündigen sich heimische Musik-Größen für die Zeremonien an: Die Eröffnungsfeier in Schladming wird einen klassischen Touch haben, bei der Schlussfeier tritt Andreas Gabalier auf.

Knapp 2.700 Athleten aus 107 Nationen, rund 1.100 Trainer und 5.000 Familienmitglieder werden bei den Olympischen Spielen der Menschen mit Beeinträchtigung in knapp eineinhalb Monaten in der Steiermark erwartet. Mehr als 300 Medienvertreter haben sich laut dem Organisationskomitee bereits akkreditiert.

Eröffnung mit Staatsopernballett

Zu den Höhepunkten der Veranstaltung zählt die Eröffnungsfeier am 18. März ab 19.00 Uhr im Planai Stadion in der WM-Stadt Schladming. Zwei internationale Topstars werden auftreten - Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger hat sich angesagt. Die offizielle Bestätigung dafür wollen die Veranstalter aber erst später ausgeben.

Dafür gilt der Auftritt des Wiener Staatsopernballetts sowie der Tanzgruppe „Ich bin O.K.“ als fix. Die Europahymne wird von der Opern- und Musicalsängerin Anna Maria Kaufmann gesungen.

Der Kartenvorverkauf für die Eröffnungs- und die Schlussfeier startet am Montag, 6. Februar. Die Bewerbe werden alle bei freiem Eintritt zu sehen sein.

„Volks-Rock’n’Roller“ zum Abschluss

Bodenständiger und wohl auch etwas lauter dürfte die Schlusszeremonie im Grazer Liebenauer-Stadion am 24. März ab 19.00 Uhr werden: Andreas Gabalier wird erstmals in „seiner Arena“ singen. „An ihm führt kein Weg vorbei, wenn man eine große Schlussfeier in Graz plant. Wir sind daher froh, dass er ein großes Herz für Special Olympics und unsere Athleten beweist und am 24. März auftreten wird“, erklärten Marc Angelini und Markus Pichler, die Geschäftsführer der World Winter Games 2017, am Mittwoch in einer Aussendung.

Segen vom Papst

Den göttlichen Segen für die Winterspiele will sich eine steirische Delegation Mitte Februar in Rom bei Papst Franziskus holen. Angeführt vom steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, (ÖVP), seinem Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) und den Bürgermeistern von Graz und Schladming, Siegfried Nagl und Jürgen Winter (beide ÖVP), reisen die Veranstalter samt der Diözese Graz-Seckau für zwei Tage nach Italien und können am 16. Februar zur Privataudienz im Vatikan.

Wien ist Host Town

Erst am Dienstag ist Wien zur sogenannten Host Town erklärt worden: Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) hat die Insignien - eine Urkunde und eine Fahne - entgegen genommen. Wien wird in den Tagen vor den Winterspielen die Delegationen aus China, Hongkong, Japan, Israel, Südkorea, Mongolei, Südafrika, Malaysia, Rumänien, Usbekistan und Chile in Österreich willkommen heißen.

