Schneeschuhwanderin aus Notlage geborgen

Eine 41-jährige Urlauberin aus Deutschland ist am Mittwoch bei einer Schneeschuhwanderung in Ramsau am Dachstein in eine alpine Notlage geraten. Die Rettungskräfte brachten sie unverletzt ins Tal.

In den Mittagsstunden starteten die beiden Deutschen, die 41-jährige Frau und ihr 54-jähriger Begleiter ausgehend von Ramsau-Schildlehen zur Schneeschuhwanderung.

Frau konnte Hang nicht überklettern

Sie stiegen über den Roseggersteig auf den Brandriedel auf. Im Ausstiegsbereich der Tour gelang es der 41-Jährigen nicht mehr einen teilweise überwechteten Schneehang zu überklettern.

Mit Skidoo zurückgebracht

Die Deutsche verständigte selbständig die Rettungskräfte. Vier Bergretter der Ortsstelle Ramsau stiegen zu den beiden Deutschen auf. Die Frau wurde mit einem Skidoo nach Ramsau-Schildlehen zurückgebracht. Beide Schneeschuhwanderer blieben unverletzt.