Radio Steiermark ist regionale Nummer eins

Der jüngste vom unabhängigen Marktforschungsinstitut GfK Austria durchgeführte Radiotest hat Radio Steiermark als regionalen Marktführer in der Steiermark bestätigt. Der Dank gilt den Hörerinnen und Hörern.

Radio Steiermark bleibt in in der Steiermark konstant die Nummer eins und erreicht bei den Marktanteilen mit 35 Prozent klar die Spitzenposition in der steirischen Radiolandschaft in der Zielgruppe „ab zehn Jahre".

44 von 100 Minuten

In den beiden weiteren Zielgruppen verzeichnet Radio Steiermark Zuwächse bei den Marktanteilen: Bei den „14- bis 49-jährigen“ beträgt das Plus drei Prozentpunkte. Bei den Hörerinnen und Hörern „ab 35 Jahre“ gibt es einen Marktanteil von 44 Prozent. Das heißt, dass von 100 gehörten Radiominuten 44 auf Radio Steiermark entfallen.

Täglich verfolgen mittlerweile 380.000 Hörerinnen und Hörer das Programm von Radio Steiermark.

Es wird mehr und länger gehört

Der aktuelle Radiotest zeigt auch, dass wieder mehr und länger Radio gehört wird. Die Österreicherinnen und Österreicher hören demnach täglich drei Stunden Radio. Davon entfallen mehr als zwei Stunden auf die Radioangebote des ORF - mehr dazu in ORF-Regionalradios bleiben Nummer eins.

Landesdirektor Draxler: Souverän

ORF Steiermark-Landesdirektor Gerhard Draxler freute sich über ie Ergebnisse des Radiotests: „Radio Steiermark gestaltet Programm für alle Steirerinnen und Steirer – das bestätigen die neuesten Radiotestzahlen einmal mehr: Radio Steiermark ist souverän die regionale Nummer eins in der Steiermark, erzielt Zuwächse bei den Marktanteilen in wichtigen Zielgruppen und erreicht im gesamten Sendegebiet durchschnittlich rund 370.000 Hörer und Hörerinnen täglich.“

Das sei, so Draxler, "ein großer Vertrauensbeweis, dem wir auch in Zukunft mit viel Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Kreativität gerecht werden möchten. Vielen Dank an unsere Hörerfamilie und Gratulation an unser Radio-Team zu dieser tollen Leistung!“

Programmchefin Hroch: Nähe zu Hörern

Und Radio Steiermark-Programmchefin Sigrid Hroch zum Radiotest: „Ich freue mich über die breite Zustimmung aus allen Hörerschichten. Das zeigt, wie wichtig es ist, laufend an der Weiterentwicklung unseres Programms zu arbeiten und dabei unsere besonderen Stärken – seriöse Information, gute Unterhaltung, Nähe zu Hörern und Hörerinnen und Regionalität – zu fokussieren.“