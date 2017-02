Autobahndienst rettete erschöpften Bussard

Bei einem tierischen Einsatz im Zuge einer Kontrollfahrt der ASFINAG ist am Donnerstag ein Bussard auf der Pyhrnautobahn (A9) gerettet worden. Ein Streckendienst hatte den völlig entkräfteten Vogel am Fahrbahnrand gefunden.

Wolfgang Schwinger und Hannes Menapace, zwei ASFINAG-Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Guggenbach bei Übelbach, waren gerade in Richtung St. Michael unterwegs, als sie den erschöpften Vogel nach dem Gleinalmtunnel am Fahrbahnrand sahen: „Der war aber schon so erschöpft, er konnte nicht mehr wegfliegen und hat nur versucht wegzuhupfen“, erzählt Schwinger.

ASFINAG

Aber auch das gelang nicht mehr wirklich. Schwinger nahm daher einfach ein Handtuch, warf es dem Bussard über den Kopf und konnte ihn so trotz scharfem Schnabel und Krallen leicht einfangen: „Ich bin mit Tieren aufgewachsen, Scheu oder Angst hab ich da nicht, und der arme Vogel war so fertig, der war auch keine Gefahr mehr“, beschwichtigt der Helfer.

Bussard der Tierrettung übergeben

Einsätze unter tierischer Beteiligung sind für ASFINAG-Mitarbeiter mittlerweile zwar nicht mehr ungewöhnlich - ein Raubvogel auf der Autobahn komme aber doch nicht so oft vor. Der Bussard wurde schließlich der Tierrettung übergeben. Im Tierheim soll er wieder aufgepäppelt und „flügge“ gemacht werden.

