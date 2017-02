Februar als Hochsaison für steirischen Tourismus

Am 20. Februar starten die steirischen Schüler in die Semesterferien - aber schon jetzt herrscht Hochbetrieb für den Tourismus. Im Februar des Vorjahres wurden in der Steiermark im Februar 1,3 Millionen Übernachtungen gezählt.

Die Buchungslage sei bereits sehr gut und die Steiermark in den Semesterferien besonders bei heimischen Touristen beliebt - insgesamt kommen rund 57 Prozent der Gäste aus Österreich.

Viele zieht es hinaus auf die Pisten

Erich Neuhold, Geschäftsführer des Steiermark Tourismus, erklärt: „Von den 57 Prozent der Österreichurlauber kommen rund 28,3 Prozent aus der Steiermark, rund 21 Prozent aus Wien und als drittstärksten Inlandsmarkt Niederösterreich mit rund 19 Prozent.“ Der heurige Winter ziehe laut Neuhold auch viele in den Semesterferien noch einmal hinaus auf die Piste.

ORF

Ein klassisches Urlaubsverhalten sehe man nicht, allerdings könne man eine Tendenz zu zwei Gruppen erkennen: „Ein großer Teil kommt im Februar mit sehr sportlichen Motiven zu uns - also mit dem Wunsch, auf den Pisten sportlich aktiv zu sein, draußen zu sein, die Natur zu genießen, spazieren zu gehen. Aber wir sehen auch eine große Gruppe an Menschen, die auf einer bewussten Suche nach einer Auszeit zu uns kommen - die zurückschalten, sich selbst etwas Gutes tun wollen - etwa bei einem Urlaub in der Therme“, verrät der Experte.

