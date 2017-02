Immer öfter gebuchter Flixbus plant Ausbau

Das Angebot der Fernbuslinie Flixbus zwischen Graz und anderen Städten wird immer öfter in Anspruch genommen: Im Vorjahr gab es um 60 Prozent mehr Fahrgäste als 2015. Flixbus will das Streckennetz von Graz aus heuer erweitern.

Seit November 2014 gibt es mit der Fernbuslinie Flixbus die Möglichkeit, unkompliziert und nicht allzu kostenintensiv von Graz in andere Städte zu kommen, wie zum Beispiel nach Wien oder Salzburg - und das Angebot nehmen offenbar immer mehr Menschen in Anspruch, wie die Bilanz für das Jahr 2016 zeigt.

Nachfrage stieg rasch

Begonnen hat alles mit der Strecke Graz-Wien: Durchschnittlich konnten schon in der Anfangsphase 4.000 Fahrgäste pro Woche befördert werden. Die Nachfrage stieg rasch an, in der Vorhweihnachtszeit 2015 waren es schon rund 9.500 Fahrgäste, die wöchentlich von Graz nach Wien fuhren.

Wien nach wie vor beliebtste Destination

Mittlerweile geht es von der steirischen Landeshauptstadt auch direkt nach Salzburg, Venedig, München, Bratislava oder Prag. Die beliebteste Destination ist aber nach wie vor Wien - 27 Mal pro Tag wird die Bundeshauptstadt angesteuert. Allein die Haltestelle beim Grazer Murpark verzeichnete im Vorjahr doppelt soviele Fahrgäste.

Insgesamt wurden auf dem Strecknetz der Flix-Bus-Linien von Graz aus im Vorjahr um fast zwei Drittel mehr Fahgäste gezählt als im Jahr 2015.

Ausbau geplant

Heuer soll das Streckennetz von Graz aus ausgebaut werden, Destinationen nach Italien und auch nach Skandinavien sollen dazu kommen - Details zu den einzelnen Destinationen will Flixbus in den kommenden Wochen bekanntgeben.

