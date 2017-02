Graz-Wahl: Strache bei FPÖ-Wahlkampfabschluss

In Graz hat Donnerstagabend die FPÖ ihren Wahlkampf zur Gemeinderatswahl am Sonntag abgeschlossen. Dabei versuchte Spitzenkandidat Mario Eustacchio gemeinsam mit Parteichef Heinz-Christian Strache, seine Anhänger zu mobilisieren.

Bis zu 1.000 Besucher erwartete die Grazer Polizei bei der FPÖ-Wahlparty auf dem Grazer Hauptplatz - es wurden letztendlich einige Hundert, die den kalten Temperaturen trotzten.

APA/Erwin Scheriau

Die FPÖ-Kampagne für Graz läuft unter dem Motto „Fremd in der eigenen Stadt“ - dementsprechend standen die Themen Migration und Sicherheit im Mittelpunkt.

„Eine klare Ansage in diese Richtung“

„Der und die, die herkommen, haben zu akzeptieren unsere Traditionen, unser Brauchtum, unsere Sprache und unsere Lebensweise - eine klare Ansage in diese Richtung“, so FPÖ-Graz-Spitzenkandidaten Mario Eustacchio.

Am Donnerstag hätte eigentlich auch SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern nach Graz kommen sollen, um gemeinsam mit Michael Ehmann den Wahlkampfabschluss der Sozialdemokraten zu feiern - da Kern gesundheitsbedingt absagen musste, war die FPÖ Graz mit Spitzenkandidat Eustacchio neben NEOS die einzige Partei, die im Wahlkampf Unterstützung von ihrem Bundesparteiobmann bekam.

Strache: „Ein ehrlicher Bursch“

Heinz Christian Strache wurde dann von seinen Anhängern auf dem Grazer Hauptplatz auch mit HC-Rufen und schwenkenden Fahnen begrüßt: „Gerade unser Mario Eustacchio: er ist ein ehrlicher Bursch, er ist zielstrebig, und er ist auch mutig, wenn es darum geht, die Probleme der Menschen hier offen und ehrlich anzusprechen und sich da nicht permantent irgendwie herumzuschiffen oder auszuweichen.“

APA/Erwin Scheriau

Inhaltlich rieb sich der FPÖ-Chef etwa an der Flüchtlings-Obergrenze - „wir brauchen eine Nullzuwanderung“. Das geplante Neutralitätsgebot für Richter und Staatsanwälte sei „lieb“, meinte Strache, aber „es braucht ein Kopftuchverbot an allen öffentlichen Schulen und Universitäten und generell im Öffentlichen Dienst“. Nicht nur die Bundesregierung, auch die Medien bekamen wie so oft ihr Fett weg - ihnen warf Strache „Fake-News“ und Zensur vor.

So viele Wahlberechtigte wie noch nie

Bei der Grazer Gemeinderatswahl am 5. Februar sind 222.856 Männer und Frauen wahlberechtigt - so viele wie noch nie - mehr dazu in Graz-Wahl: 222.856 Wahlberechtigte.

