Frau erschossen: Prozess fortgesetzt

Am Grazer Straflandesgericht ist am Freitag der Prozess gegen einen 54-Jährigen fortgesetzt worden, der seine Ex-Frau im Juni 2016 in Kalsdorf mit mehreren Schüssen getötet haben soll. Der Angeklagte will sich weiter nicht erinnern können.

Die Richterin begann den Prozess mit kurzen Zusammenfassungen der Aussagen der Zeugen am ersten Verhandlungstag - mehr dazu in Mord an Ex-Ehefrau: Prozess vertagt (10.1.2017). Auf die mehrfache Frage, ob er dazu etwas sagen möchte, antwortete der Angeklagte immer nur knapp mit „Nein“ oder „Ich kann mich nicht erinnern“.

Im Zuge der Befragung eines Jugendfreundes wurde dann versucht, die komplexe Vorgeschichte zu klären: Es ging dabei um die erste Frau des Mannes und einen Sohn aus dieser Ehe in Bosnien, aber auch um zwei weitere Kinder, die der Angeklagte mit seiner zweiten Frau - dem späteren Opfer - hatte, und die bei zwei Unfällen ums Leben gekommen waren.

„Immer netter Mann“ und „guter Vater“

Auch ein Streit um Schulden wurde thematisiert - ebenso die Frage, ob der Angeklagte sich in Bosnien vorsätzlich eine Waffe besorgt hatte. „Davon weiß ich nichts“, so der Zeuge, der den 54-Jährigen als „immer netten Mann“ und einen „guten Vater“ bezeichnete.

„Er hat mit sechs Schüssen seine Ex-Gattin getötet, wie passt das zusammen?“, fragte eine beisitzende Richterin nach. Der Zeuge antwortete: „Er war nicht gesund.“ Auch der Bruder des Angeklagten war geladen - er bezeichnete ihn als „guten Bruder“; vom Waffenbesitz habe er nichts gewusst, auch Gewalttätigkeiten seien ihm nicht aufgefallen.

Gutachter gehen von Zurechnungsfähigkeit aus

Im Blut des Angeklagten wurden nach der Tat sieben Medikamente festgestellt, darunter fünf Psychopharmaka, eines davon war offenbar überdosiert. Der Verteidiger wollte vom Gutachter wissen, ob dadurch möglicherweise die Tat und die Erinnerungslücken ausgelöst wurden - mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, so der Arzneimittel-Sachverständige: Die Medikamente hätten mit dem Verhaltensverlauf des Mannes an diesem Tag nur sehr wenig zu tun.

Zuletzt war noch der psychiatrische Sachverständige am Wort, der von der Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten ausgeht - ein von der Verteidigung beauftragtes Privatgutachten ist gegenteiliger Ansicht. Wann es zu einem Urteil kommen könnte, lässt sich noch nicht abschätzen.