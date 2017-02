Graz hat gewählt: ÖVP legt zu, KPÖ auf Platz zwei

222.856 Grazer waren am Sonntag dazu aufgerufen, einen neuen Gemeinderat zu wählen. Laut Hochrechnung heißt der klare Gewinner Siegfried Nagl: Seine ÖVP legt sogar noch zu. Die KPÖ kann Platz zwei behaupten.

Nach der ersten Hochrechnung kommt die ÖVP auf 37,4 Prozent, die KPÖ auf 20,1 Prozent. Die SPÖ verliert stark und erreicht nur mehr 10,3 Prozent, die FPÖ legt etwas zu auf 16,1 Prozent, und die Grünen komen auf 10,6 Prozent. NEOS kommt auf 3,9 Prozent und zieht damit in den Gemeinderat ein, während die Piraten mit 1,1 Prozent rausfallen - mehr dazu in Zahlen, Daten, Fakten - die Ergebnisse.

ORF

In Mandaten bedeutet das:

SPÖ: 5 (-2)

ÖVP: 19 (+2)

FPÖ: 8 (+1)

Grüne: 5 (-1)

KPÖ: 10 (+/-0)

Piraten: 0 (-1)

NEOS: 1 (+1)

Im Stadtsenat ändert sich demnach nichts:

ÖVP: 3 Sitze

KPÖ, FPÖ, Grüne, SPÖ: je 1 Sitz

ORF

Briefwahl: „Noch strengerer Maßstab“

Mit einem vorläufigen Endergebnis ist am Sonntag gegen 19.00 Uhr zu rechnen. Was die Briefwahlstimmen angeht, werde laut Ingrid Bardeau vom Bürgeramt diesmal ein „noch strengerer Maßstab“ angelegt - mehr dazu in Strengere Vorgaben für Wahlpersonal: Mit der Auszählung begonnen wird am Montag um 9.00 Uhr, ein Endergebnis der Wahl dürfte bis Montagabend feststehen, so Wahlreferent Schwartz. Jedenfalls wuchs das Interesse enorm an: Es wurden 13.626 Wahlkarten ausgegeben, doppelt so viele wie (die 6.643) im Jahr 2012 - mehr dazu in Doppelt so viele Wahlkarten wie 2012.

