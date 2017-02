Autofahrer mit CO2-Pistole bedroht

In der Nacht auf Sonntag ist in Leoben ein 40-jähriger Pkw-Lenker auf dem Nachhauseweg mit einer C02-Pistole bedroht worden. Der Obersteirer war zuvor am Hauptplatz Zeuge eines Streits zwischen zwei anderen Lenkern geworden.

Gegen 23.30 Uhr war der Mann auf einer Gemeindestraße unterwegs gewesen, als sich ein Pkw vor seinem Auto quer über die Straße stellte. Die darin sitzenden Männer - ein 30-jähriger und ein 19-jähriger Obersteirer - gerieten mit den Insassen eines weiteren Pkws in Streit; der unbeteiligte 40-Jährige wartete auf die Weiterfahrt.

Männer konnten ausgeforscht werden

Plötzlich trat der 30-Jährige an das Fahrzeug des Wartenden, bedrohte ihn mit einer silberfarbenen Faustfeuerwaffe und deutete, dass er weiterfahren solle. Daraufhin drehte der 40-Jährige um und alarmierte die Polizei.

Beide Beschuldigten konnten ausgeforscht werden. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei der Faustfeuerwaffe um eine CO2-Pistole handelte.