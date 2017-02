Graz-Wahl: Die Reaktionen der Bundesparteien

Hoch erfreut haben die Bundespartei-Spitzen von ÖVP, KPÖ und FPÖ die Grazer Gemeinderatswahl kommentiert. Die Bundes-SPÖ zollte Respekt, die Bundes-Grünen aber hüllten sich am Wahlabend in Schweigen.

steiermark.ORF.at hat am Wahltag in Form eines Livetickers aus dem Grazer Rathaus berichtet: Der Liveticker zum Nachlesen.

222.856 Grazer waren am Sonntag dazu aufgerufen, einen neuen Gemeinderat zu wählen - und der klare Gewinner heißt Bürgermeister Siegfried Nagl: Seine ÖVP legte sogar noch zu. Die KPÖ konnte Platz zwei behaupten - mehr dazu in Graz hat gewählt: ÖVP legt zu, KPÖ auf Platz zwei.

Die Hochrechnung inklusive Briefwahlstimmen sieht demnach so aus:

Die Reaktionen fielen dementsprechend unterschiedlich aus - mehr dazu in Die Reaktionen der Spitzenkandidaten und in Die Reaktionen der Landesspitzen.

Mitterlehner (ÖVP): „Tolles Ergebnis“

Der erste Dank von Bundesseite richtete sich an Siegfried Nagl und die ÖVP in Graz. In einer Aussendung gratulierte ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner zum „tollen Ergebnis“, legten doch die Grazer Parteikollegen deutlich zu. Die Grazer hätten den „verlässlichen bürgerlichen Weg“ der „konsequenten, verantwortungsvollen Politik“ bestätigt; das Ergebnis zeige, „dass die ÖVP auch im urbanen Raum punkten kann“.

Messner (KPÖ): „Auf eindrucksvolle Weise belohnt“

Auch für die KPÖ war dieser Wahlsonntag ein besonders erfreulicher: Vizebürgermeisterin Elke Kahr gelang es, den zweiten Platz gegen die FPÖ zu verteidigen. Das sei ein „politisch wertvolles Ergebnis“, meinte KPÖ-Bundessprecher Mirko Messner in einem E-Mail-Statement. Die Grazer hätten das „konsequente soziale Engagement“ und die Wohnpolitik der Grazer Kollegen „auf eindrucksvolle Weise belohnt“.

Strache (FPÖ): „Schöne Stimmengewinne“

Trotz schwieriger Ausgangslage habe man „schöne Stimmengewinne“ erreicht, zeigte sich auch FPÖ-Parteiobmann Heinz-Christian Strache in einer Aussendung erfreut - damit sei ein „weiterer positiver Schritt“ hin zur Landtagswahl gelungen. „Der Aufwärtstrend der FPÖ bestätigt sich auch in Graz, während Rot und Grün die großen Wahlverlierer sind“, meinte Strache.

Niedermühlbichler (SPÖ): Respekt für Ehmann

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler hat dem Grazer Spitzenkandidaten Michael Ehmann am Sonntagabend Respekt gezollt und ihm Dank für den Einsatz ausgesprochen. In einer Aussendung erklärte er: „Nun muss es darum gehen, die Grazer SPÖ wieder auf solide Beine zu stellen und die Konsolidierung und Einigung der Partei mit Nachdruck voranzutreiben.“

Strolz (NEOS): „Wir schlagen starke Wurzeln“

NEOS-Obmann Strolz gratulierte dem pinken Grazer Team via Twitter zum Einzug in das Grazer Stadtparlament: „Wir NEOS schlagen starke Wurzeln in der zweitgrößten Stadt des Landes. Gut so.“ Von den Grünen liegt noch kein Statement vor.

