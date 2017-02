Graz-Wahl: Noch Verschiebungen möglich

Die ÖVP vor KPÖ und FPÖ - so das Ergebnis der Grazer Gemeinderatswahl am Sonntag. Die Briefwahlstimmen sind zwar nicht mehr wahlentscheidend, sie könnten aber noch Mandat und Regierungssitz verschieben.

steiermark.ORF.at hat am Wahltag in Form eines Livetickers aus dem Grazer Rathaus berichtet: Der Liveticker zum Nachlesen.

Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis (ohne Briefwahlstimmen) kommt die ÖVP auf 37,7 Prozent, die KPÖ auf 20,4 Prozent, die FPÖ auf 16,3 Prozent. Die SPÖ verliert stark und erreicht nur mehr 10,1 Prozent, die Grünen haben ebenfalls ein Minus zu verzeichnen und kommen auf 10,2 Prozent. NEOS kommt auf 3,8 Prozent und zieht damit in den Gemeinderat ein, während die Piraten mit 1,1 Prozent rausfallen - mehr dazu in Graz hat gewählt: Triumph für Siegfried Nagl und in Zahlen, Daten, Fakten - die Ergebnisse im Detail.

Die Grazer Wahlsprengel haben so gewählt:

Und so sieht das Wahlergebnis nach Bezirken aus:

In Mandaten bedeutet das derzeit:

SPÖ: 5 (-2)

ÖVP: 19 (+2)

FPÖ: 8 (+1)

Grüne: 5 (-1)

KPÖ: 10 (+/-0)

Piraten: 0 (-1)

NEOS: 1 (+1)

Mandat für NEOS, Regierungssitz für KPÖ?

Allerdings: NEOS darf durchaus noch auf ein zweites Mandat hoffen - zulasten der FPÖ, die dann mit sieben am Stand 2012 bliebe. Die SPÖ muss hingegen um ihren Sitz in der Stadtregierung bangen, sie könnte ihn an die KPÖ verlieren.

SORA rechnet mit rund 11.500 gültigen Briefwahlstimmen (113.743 Stimmen wurden am Sonntag gezählt) - gab es doch schon bei den Wahlkartenanträgen einen Rekord von 13.626 bzw. 6,1 Prozent der 222.856 Wahlberechtigten - mehr dazu in Graz-Wahl: Doppelt so viele Wahlkarten wie 2012. Damit wird auch die Wahlbeteiligung noch beträchtlich wachsen: SORA geht von rund 57 Prozent aus, während im vorläufigen Endergebnis am Sonntag noch 51,8 Prozent und somit um 3,7 Prozentpunkte weniger als 2012 ausgewiesen worden waren.

Die Wahlsiegerin ÖVP dürfte Montagabend, wenn das Ergebnis inklusive Briefwahl vorliegt, noch ein Stück besser dastehen als am Sonntag - mit 38,2 Prozent (vorl. Ergebnis 37,7); die Volkspartei durfte sich dabei auf ihre Stammwähler verlassen - mehr dazu in ÖVP konnte am besten mobilisieren. Die KPÖ dürfte letztlich „nur“ auf 20,0 Prozent (20,4 am Sonntag) kommen - könnte aber, wenn sie etwas besser abschneidet als in der Hochrechnung angenommen, einen zweiten Regierungssitz erobern - dies höchstwahrscheinlich zulasten der Wahlverliererin SPÖ, die mit 10,1 Prozent (Prognose und vorl. Ergebnis) nur Platz fünf holte. Die Grünen auf Platz vier dürften letztlich auf 10,5 Prozent (Sonntag 10,2) kommen.

NEOS (3,8 am Sonntag, 4,0 Prozent laut Hochrechnung) dürfte die Briefwähler noch ein zweites Mandat bescheren - und zwar zulasten der FPÖ. Diese verliert mit der Briefwahlauszählung immer etwas vom vorläufigen Stimmenanteil, diesmal laut SORA-Prognose von 16,3 Prozent auf 15,8. Damit wäre ihr Zugewinn gegenüber 2012 nur mehr zwei Prozentpunkte, und die Gemeinderatsriege bliebe gleich groß.

Endergebnis am Abend

Wie sich die Briefwähler wirklich entschieden haben, wird am Montag am früheren Abend bekannt: Rund um 18.00 Uhr soll das Endergebnis inklusive Briefwahl veröffentlicht werden.

Schwierige Koalitionsverhandlungen stehen an

Aber egal, wie das Endergebnis letztlich aussieht: Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) hat bei der Auswahl seiner Koalitionspartner für die künftige Regierung - will er keine Dreierkoalition - keine allzu große Auswahl, denn im Gemeinderat hat die ÖVP nur mit der KPÖ und der FPÖ eine Mehrheit, und die KPÖ schloss Nagl selbst wiederholt aus - mehr dazu in Nur zwei Optionen (ORF.at).

Schwarz-Blau oder Schwarz-Rot-Grün?

Die bisher immer treue Partnerin SPÖ ist Nagl mit ihrem kräftigen Verlust als Partnerin weggebrochen: Die Sozialdemokraten verloren zwei ihrer sieben Mandate, also kommt man zusammen nur mehr auf 24. Auch eine Wiederauflage der (2012 zerbrochenen) Zusammenarbeit mit den Grünen kommt nicht infrage, haben diese doch ebenfalls nur mehr fünf Gemeinderatssitze. Nur die Dreierkoalition ÖVP-Grüne-SPÖ hätte eine satte Mehrheit - Montagfrüh wollte Nagl diese Variante dezidiert nicht ausscchließen. NEOS könnten nur ein - und mit Briefwahl vielleicht auch zwei - Mandate in einen Dreier-Bund einbringen.

Im Stadtsenat hat die ÖVP weiterhin drei der sieben Sitze, womit die Mehrheit mit jedem Partner sichergestellt ist. Denn die FPÖ bekommt einen Sitz, ebenso die KPÖ, jedenfalls auch die Grünen und vielleicht die SPÖ - die Sozialdemokraten müssen aber eben noch zittern, denn die Briefwahlstimmen könnten sie zugunsten der KPÖ noch um den (einen) Stadtratsposten bringen.

Überregionale Signalwirkung

Nagls Entscheidung hat überregionale Bedeutung: In Zeiten sich verschiebender Mehrheiten bei Wahlen und immer wieder hochkochenden Neuwahldebatten hätte sowohl eine stabile schwarz-blaue Stadtregierung als auch eine stabile Dreierkoalition Signalwirkung - und eine scheiternde Zusammenarbeit mit der FPÖ genau so, ebenso wie der Bruch einer Dreierkoalition.

Zwischen Freude und Enttäuschung

Während die Freude bei den Gewinnern - allen voran Bürgermeister Nagl - groß ist, hätten sich vor allem die Spitzenkandidaten von FPÖ, SPÖ und Grünen mehr erwartet - mehr dazu in Die Reaktionen der Spitzenkandidaten. Ähnlich auch die Reaktionen bei den Landes- und den Bundesparteien - mehr dazu in Die Reaktionen der Landesspitzen und in Die Reaktionen der Bundesparteien.

