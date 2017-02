Belästigung: Mann masturbierte in Auto

In der Grazer Plüddemanngasse soll ein Fahrzeuglenker am Donnerstag eine Passantin sexuell belästigt haben. Die Frau gibt an, der Mann habe in einem Pkw bei offenem Fenster masturbiert.

Donnerstagfrüh war die 38-Jährige in der Plüddemanngasse unterwegs, als vor ihr ein Fahrzeug anhielt und das Beifahrerfenster geöffnet wurde. Die Grazerin nahm an, ein Ortsunkundiger wolle nach dem Weg fragen, daher beugte sie sich zum Fenster hinunter - dabei konnte sie laut Polizei sehen, dass der Lenker seine Hose geöffnet hatte und deutlich sichtbar masturbierte.

Zulassungsbesitzer ausgeforscht

Als die 38-jährige Grazerin sich lautstark aufregte, fuhr der Unbekannte weiter. Der Zulassungsbesitzer des Autos konnte von der Polizei ausfindig gemacht werden; wer das Fahrzeug gelenkt hatte und damit die Frau belästigte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.