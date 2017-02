Murkraftwerksgegner per Boot gegen Rodungen

Die Gegner des Murkraftwerkes in Graz bleiben hartnäckig. Am Mittwoch haben mehrere Dutzend Aktivisten sogar versucht, die Baumrodungen entlang der Mur per Boot zu stoppen. Gefasst werden konnte außerdem ein Drohbrief-Verfasser.

Die Rodungen für das umstrittene Murkraftwerk der Energie Steiermark in Graz-Puntigam laufen seit Montag, und von Anfang an waren sie von Protesten der Gegner begleitet - mehr dazu in Murkraftwerk: Rodungen haben begonnen (6.2.2017).

Aktivisten blockierten Bäume

Und die Kraftwerksgegner - allen voran die Mitglieder der Plattform Rettet die Mur - erweisen sich als hartnäckig. Auch am Donnerstag wurden die Proteste gegen die Rodungen fortgesetzt. So kletterten die Aktivisten sogar auf Bäume, um die Rodungen zu stoppen, und auch Paddler mit Kajaks blockierten bis in die Nacht verschiedene Stellen an der Mur. Zwar sei den Aktivisten zufolge ein Großaufgebot an Polizei und Security anwesend gewesen, bisher habe die Polizei aber davon Abstand genommen, die Blockaden aufzulösen.

Rettet die Mur

Weitere Proteste geplant

Die Rodungen, die bis 15. März abgeschlossen sein sollen, seien den Kraftwerksgegnern zufolge nicht rechtmäßig, weil sie gegen das Naturschutzgesetz verstoßen würden. Auch Donnerstagnachmittag ruft die Plattform daher neuerlich zu Protesten rund um die Baustelle für das Murkraftwerk. Geplant ist ab 15 Uhr eine neuerliche Kundgebung beim Grazer Puchsteg, der bereits am Mittwoch stundenlang von Aktivisten belagert worden war.

Bereits Donnerstagfrüh verharrte ein Aktivist in Seilen, die er über die Mur gespannt hat, Höhe Puchsteg direkt über dem Fluss.

Kraftwerksgegner schrieb Drohbriefe

Unabhängig von diesen Protesten konnte der Verfassungsschutz einen 58-Jährigen Kraftwerksgegner ausforschen, der seit Dezember des Vorjahres Drohbriefe an Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, den Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl und den Vorstand der Energie Steiermark schickte, in denen er den betroffenen Personen mit Mord drohte. Der 58-Jährige gab laut Polziei an, dass er die Adressaten in Unruhe versetzen wollte.

Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Beamten entsprechendes Beweismaterial sicher. Der Verdächtige, bei dem es sich laut Polizei um einen pensionierten Hofrat vom Land handeln soll, ist teilgeständig, er wird nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.

Links: