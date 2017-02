Wirtschaftsfaktor Valentinstag

Der Valentinstag lässt nicht nur bei Liebenden die Herzen höher schlagen - auch der Handel freut sich über einen der umsatzstärksten Tage des Jahres: Allein in der Steiermark werden 12,8 Millionen Euro ausgegeben.

Der Valentinstag Der Valentinstag geht auf den Märtyrer Bischof Valentin von Rom zurück, der Paare trotz kaiserlichen Verbots nach kirchlichem Ritus getraut haben soll. Am 14. Februar 269 wurde er enthauptet.

Österreichweit rechnet man rund um den Valentinstag mit einem Umsatz von 107 Millionen Euro. Im Schnitt geben die Verliebten rund 40 Euro für ihre zweite Hälfte aus. Vor allem bei Jüngeren sei ein deutliches Plus zu erkennen - statt bisher 28 Euro werden jetzt im Schnitt 50 Euro für Geschenke eingeplant.

Umsatzstarker Tag für Floristen

Der klassische Blumenstrauß ist dabei immer noch das beliebteste Zeichen der Zuneigung, wie der Bundesinnungsmeister der österreichischen Gärtner und Floristen, Rudolf Hajek, unterstreicht: „Der Tag hat sich toll entwickelt: Der durchschnittliche Einkaufswert eines Blumenstraußes liegt jetzt bei 40 bis 45 Euro, das ist schon sehr hoch. Wir machen an diesem Tag circa 1,5 Prozent des Jahresumsatzes.“

APA/Caroline Seidel

Blume ist nicht gleich Blume Jede Sorte, jede Farbe hat eine andere Bedeutung - mehr dazu in Lasst Blumen sprechen!

Das macht den Valentinstag neben dem Muttertag zu einem der umsatzstärksten Tage für Floristen. In Österreich werden in dieser Zeit rund 20 Millionen Schnittblumen und zwölf Millionen Topfpflanzen verkauft.

„Die Steiermark ist das Blumenland Österreichs“

Regionalität werde dabei für die Konsumenten immer entscheidender, und mit diesem Wunsch sei man in der Steiermark genau richtig, so Ferdinand Lienhart, Obmann der steirischen Gärtner und Baumschulen und Innungsmeister der steirischen Gärtner und Floristen: „Die Steiermark ist das Blumenland Österreichs. Wir produzieren 60 Prozent der Zierpflanzen von ganz Österreich, exportieren in die benachbarten Bundesländer, aber auch ins benachbarte Ausland wie Slowenien, Ungarn - und sogar in die Schweiz.“

Neben Blumen werden vor allem Schokolade und Pralinen verschenkt - immerhin jede dritte Person greift zu süßen Geschenken -, auf Platz drei der Top-Geschenke zum Valentinstag liegen Restaurantbesuche. Auch Juweliere, Kinos, Buchhändler und Reiseunternehmen profitieren vom Tag der Liebenden am 14. Februar.

Links: