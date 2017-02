Fußball: Foda bleibt bis 2019 Sturm-Trainer

Franco Foda bleibt Fußball-Bundesligist SK Sturm Graz über den Sommer hinaus als Cheftrainer erhalten: Der 50-jährige Deutsche verlängerte seinen mit Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2019.

Mit der Vertragsverlängerung, die am Freitag bekannt gegeben wurde, konnten die Zukunftsdiskussionen rechtzeitig vor Beginn der Frühjahrsmeisterschaft beendet werden.

Die Grazer starten am Samstag bei Schlusslicht SV Mattersburg ins Jahr 2017 - mehr dazu in sport.ORF.at. Foda war mit Ausnahme eines Gastspiels beim 1. FC Kaiserslautern (Juli 2012 bis Ende August 2013) in seiner gesamten Trainerkarriere nur für Sturm tätig.

