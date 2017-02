Zehntausende Euro Schaden nach Kaufhausbrand

Einen Sachschaden von mehreren zehntausend Euro hat am Freitag ein in Brand geratener Elektroschaltkasten in einem Kaufhaus in Fehring, Bezirk Südoststeiermark, ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

Gegen 6.00 Uhr früh hatten Mitarbeiter des Kaufhauses bemerkt, dass Rauch aus einem Büro drang - ein Schmorbrand war bei einem Elektroschaltkasten ausgebrochen. Daraufhin alarmierten die Mitarbeiter die Einsatzkräfte.

Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch keine Kunden im Betrieb. Auch der weitere Verkaufsbetrieb musste vorerst eingestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Erhebungen zum Brandhergang waren zuletzt noch nicht abgeschlossen.

Pkw in Brand geraten

In Brand geraten ist am Donnerstag im Grazer Bezirk Lend auch ein Pkw: Gegen 18.20 Uhr hatte dessen Besitzer, ein 72-jähriger Grazer, den Wagen auf einem Parkplatz in der Mohsgasse abgestellt. Kurz darauf nahm er Rauch aus dem Fahrzeug wahr und verständigte die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Laut ersten Ermittlungen dürfte ein Kabelbrand das Feuer ausgelöst haben; der durch den Brand entstandene Schaden war zuletzt noch unbekannt.