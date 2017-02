Nach Graz-Wahl: Krotzer zweiter KPÖ-Stadtrat

Die Grazer KPÖ hat sich auf Robert Krotzer als zweiten Stadtrat neben Elke Kahr festgelegt. Der 29-Jährige arbeitet als Lehrer für Deutsch und Geschichte in Graz; er sitzt seit vier Jahren für die KPÖ im Gemeinderat.

Parteichefin Elke Kahr lobt den gebürtigen Oberösterreicher als „verbindende und verbindliche Persönlichkeit“: „Robert ist jetzt seit fast zehn Jahren bei uns und hat unsere Bewegung in vielen Fragen vorangebracht. (...) Dass so viele junge Menschen den Weg in die KPÖ gefunden haben, ist vor allem auf Roberts Engagement zurückzuführen“, meinte die Vizebürgermeisterin. KPÖ-Klubobmann im Grazer Gemeinderat wird Manfred Eber.

SPÖ geht in Opposition

Am Freitagnachmittag brachte der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) die erste Runde der Koalitionsgespräche hinter sich. SPÖ-Spitzenkandidat Michael Ehmann verkündete indes den Weg seiner Partei in die Opposition - mehr dazu in Nach Graz-Wahl: SPÖ geht in Opposition.

