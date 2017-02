SPÖ startet „100 Initiativen für Österreich“

Die SPÖ will Reformen - und deswegen „100 Initiativen für Österreich“ starten. Die Arbeitsgruppe zur Öffnung der Partei wird vom steirischen Landesparteichef Michael Schickhofer (SPÖ) geleitet - nun gab es die erste Arbeitssitzung.

Die 100 Initiativen sollen auf allen Ebenen - Bund, Länder und Gemeinden - erarbeitet und verwirklicht werden: Sie werden von der Einführung von Car-Sharing und Stromtankstellen für eine Region bis zu Verwaltungsvereinfachungen für das ganze Land führen. Für Schickhofer geht es dabei darum, dass die Menschen ihre eigenen Talente und ihre eigenen Vorstellungen einbringen, um „unser Land zu modernisieren und zukunftsfit aufzustellen“.

Das Ergebnis der ersten Arbeitssitzung Freitagabend beschreibt Schickhofer so: „Wir öffnen die Partei - alle, die Lust haben, aktiv mitzuarbeiten, sind eingeladen, mit uns gemeinsam zu arbeiten. Da geht es nicht ums Parteibuch, sondern darum, ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen und so unser Land vorwärts zu bringen.“

Gastmitgliedschaften sollen Partei öffnen

Gehen soll das gemäß der Arbeitsgruppe etwa durch intensivere Betreuung der Mitglieder und durch Gastmitgliedschaften, die befristet sein sollen. „Wir erwarten uns eben nicht nur langfristig Veränderungen, Verbesserungen, sondern kurzfristig Projekte, wie wir die Partei öffnen können, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Landesebene“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler.

Bundesländertour für mehr Bürgernähe

Bisher hätten sich schon mehr als 5.000 Österreicher zum Mitgestalten gemeldet - die SPÖ will bei einer Tour durch die Bundesländer zur lange zitierten Bürgernähe kommen. Grundlegende Veränderungen strebt die SPÖ auch in ihrem Arbeitsmodus an. So wird sich die Reformgruppe unter anderem der Umsetzung einer Bürgerbeteiligungs- und Bündnisstrategie annehmen. Die Reformgruppe unter der Leitung Schickhofers erarbeitet im Auftrag von Bundeskanzler Christian Kern sowie des Bundesparteivorstands bis zum Bundesparteitag der SPÖ 2018 Maßnahmen, die die Parteiöffnung voranbringen sollen.

