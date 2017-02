Zwei Männer bei Arbeitsunfällen verletzt

Bei Arbeitsunfällen sind am Freitag zwei Männer schwer verletzt worden: In Graz fiel ein elf Tonnen schweres Werkstück auf einen 35-Jährigen, in Bärnbach im Bezirk Voitsberg geriet ein 25-Jähriger mit der rechten Hand in eine Blechschere.

Bei dem Unfall in Graz war ein elf Tonnen schweres Werkstück aus noch ungeklärter Ursache umgekippt und hatte in der Folge die Beine des 35 Jahre alten Arbeiters unter sich begraben. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde im LKH Graz notoperiert - laut den Ärzten ist er aber außer Lebensgefahr.

Mit Hand in Blechschere geraten

In Bärnbach wollte der 25 Jahre alte Arbeiter ein Metallstück mit einer Blechschere bearbeiten. Als er das Stück aus der Maschine nahm, betätigte er versehentlich den Auslösemechanismus der Schere und geriet mit der rechten Hand in die Maschine. Der 25-Jährige musste vom Notarzt erstversorgt und dann ins UKH Graz gebracht werden.