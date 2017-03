Multimodaler Verkehrsknoten in Graz gut genutzt

„Tim“ - ein Kürzel für „täglich, intelligent, mobil“ - nennt sich ein Grazer Pilotprojekt, das Menschen weg vom Privat-Pkw bringen soll, ohne dass sie auf das Autofahren verzichten müssen - und es kommt gut an.

Die derzeit einzige tim-Station steht auf dem Hasnerplatz - eine Art LED-Tafel mit angeschlossenem Parkplatz, an der man Leihwagen stunden- oder auch tageweise mieten und abholen kann oder wohin man sich auch ein E-Taxi rufen kann; zudem liegt die Station direkt neben einer Straßenbahnstation - mehr dazu in „tim“: Neue Wege beim Grazer Verkehrsangebot (26.9.2016).

Stadt Graz Das kostet tim Die tim-Karte kostet einmalig 15 Euro, die Mitgliedschaft sieben Euro pro Monat. Die Preise für die Autos hängen von Größe und Marke ab: Wer mit der Straßenbahn anreist und dann am Hasnerplatz auf einen Leihwagen umsteigt, der muss mit einem Preis von mindestens vier Euro pro Stunde bzw. 60 Euro pro Tag rechnen. Für ein Wochenende mit einem E-Auto muss man beispielsweise 110 Euro hinlegen.

250 Kunden in zwei Monaten

Wer tim nutzen will, muss sich anmelden, einen monatlichen Mitgliedsbeitrag bezahlen und bekommt dann eine Kundenkarte für die Buchungen - und die Anmeldungen seien gut angelaufen sagt Projektleiterin Elena Just-Moczygemba: „Wir sind selbst überrascht - die Annahme bei den Kunden ist sehr gut: Wir haben in den ersten zwei Monaten schon über 250 Kunden begrüßen dürfen und sind sehr erfreut, dass die Grazer auf dieses neue Mobilitätsangebot so positiv reagieren.“

Vor allem Leihwagen werden genutzt

Genutzt werde vor allem das Leihwagenangebot: „Das haben unsere ersten Kundenbefragungen ergeben, dass die Nutzer das neue Angebot auch dafür nutzen, um wirklich den eigenen Pkw zu ersetzen. Wie das genau, in welchen Zahlen und Verhältnissen ist, das werden wir in den nächsten zwei Jahren evaluieren“, so Just-Moczygemba.

Noch heuer ist der Aufbau von vier weiteren tim-Staionen geplant - mit diesen ersten „Pilot-Stationen“ hofft man, bis zu 100 Fix-Pkw in Graz ersetzen zu können.

