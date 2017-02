Gedenken an 12. Februar 1934

In ganz Österreich ist am Sonntag der Februarkämpfe 1934 gedacht worden. Besonders heftig umkämpft war Bruck an der Mur, wo es auch die größte steirische Gedenkveranstaltung gegeben hat.

Es war eine schlichte Gedenkfeier auf dem St. Ruprecht-Friedhof in Bruck an der Mur - ein Gedenken an eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte Österreichs.

Besonders heftig umkämpft: Bruck/Mur

Die Konkurrenten hatten sich seit langem gerüstet - auf der einen Seite der Republikanische Schutzbund der Sozialdemokraten, auf der anderen die bürgerlichen Heimwehren. Ein Ziel der Heimwehren war es, die Machtübernahme der Sozialdemokraten zu verhindern.

ORF

Am 12. Februar 1934 eskalierte die Gewalt. In Bruck an der Mur führte der sozialdemokratische Landesparteisekretär Koloman Wallisch den Republikanischen Schutzbund in den Kampf, gekämpft wurde aber auch in Kapfenberg, Judenburg und Leoben. 18 Menschen starben hier im Februar 1934 im Kugelhagel der Landsleute, Koloman Wallisch wurde später in Leoben hingerichtet.

„Hier herrscht Freiheit“

Was damals geschah, dürfe nicht vergessen werden, hieß es am Sonntag bei der Gedenkfeier in Bruck. Politischer Radikalisierung müsse entschlossen begegnet werden, so Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ): „Ich glaub, es ist ganz wichtig, immer, wenn es in diese Richtung geht, wenn Worte fallen, die nicht fallen sollen, wenn andere Menschen diskriminiert werden, schlecht gemacht werden, dass man dagegen auch aufsteht und dagegen was sagt und klar stellt, wir sind ein demokratisches Land, wo Freiheit herrscht.“ Und ein Land, in dem das Gewaltmonopol beim Staat liegt, und nicht Privat-Armeen aufeinander schießen dürfen - die wichtigste Lektion aus den Februarkämpfen 1934.

Link: