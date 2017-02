Schiffsfonds: Hypo Steiermark blitzte bei OGH ab

In Sachen riskanter Schiffsfonds des deutschen Emissionshauses MPC hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI) erneut einen juristischen Sieg errungen: Der OGH bejahte die Haftung der Hypo Steiermark wegen Falschberatung.

Die Hypo hätte die Kunden insbesondere über die hohen „Weichkosten“ bei den geschlossenen MPC-Fonds aufklären müssen, der Oberste Gerichtshof sprach den klagenden Anlegern, einem Lehrer-Ehepaar, 100 Prozent Schadenersatz zu. Das teilten der VKI sowie der frühere VKI-Rechtsschef Peter Kolba - nunmehr selbstständiger Verbraucherschützer - am Montag mit.

Hohe „Weichkosten“

Bei den Fonds von MPC, vor allem den Schiffsfonds und den Immobilienfonds, die in den Niederlanden investieren („Hollandfonds“), waren die Gebühren, die nicht in die Anschaffung der Objekte flossen, sehr hoch: Einschließlich des fünfprozentigen Ausgabeaufschlags an die Bank (Agio) betrugen diese „Weichkosten“ zwischen 17 und 34 Prozent des Beteiligungskapitals.

Die MPC-Fonds waren geschlossene Fonds - die Anleger wurden juristisch gesehen Kommanditisten der einzelnen Gesellschaften, das Geld, das die Fonds ausschütteten, kann daher zurückverlangt werden. Bei MPC-Produkten ist das manchmal auch geschehen, jetzt laufen zahlreiche Anlegerklagen gegen MPC und auch Vermittler.

OGH: Anleger trifft kein Mitverschulden

Im VKI-Musterfall nahm der OGH die Hypo Steiermark in die Pflicht. Den Anleger treffe puncto Risikoaufklärung kein Mitverschulden: Es wäre nicht seine Pflicht gewesen, sich den Kapitalmarktprospekt selbst zu beschaffen; es sei Aufgabe der Bank, über das aufzuklären, was für die Anlageentscheidung wesentlich ist. Die Bank hatte argumentiert, man hätte aus dem Kapitalmarktprospekt den Weichkostenanteil rechnerisch nachvollziehen können. „Pech nur, dass dieser Kapitalmarktprospekt hier (und auch sonst nie) den Kunden ausgefolgt wurde“, so Kolba.

Drei VKI-Sammelklagen

Für VKI-Chefjurist Thomas Hirmke hat die OGH-Entscheidung Mustercharakter für die drei Sammelklagen des VKI gegen die Hypo Steiermark und die MPC-Österreich-Tochter CPM. Der Gesamtstreitwert der drei VKI-Klagen beläuft sich auf 3 Mio. Euro.

