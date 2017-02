ÖVP-Obmann Schützenhöfer vor Wiederwahl

Der steirische ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer hat offenbar keine Ambitionen, in Pension zu gehen. Er hat am Montag angekündigt, beim kommenden Landesparteitag noch einmal für das Amt des Parteiobmannes kandidieren zu wollen.

Am 1. Juli wird die Parteiführung der steirischen ÖVP neu gewählt - das hat der Landesparteivorstand am Montag bei seiner Tagung in Graz bekannt gegeben. Und dabei hat auch Landeshauptmann und ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer klar gemacht, dass er weiter machen will.

Konkret kündigte Schützenhöfer an, wieder als Obmann-Kandidat zur Verfügung stehen zu wollen, auf Wunsch, wie er sagt: „Ich höre nichts anderes, als den Wunsch, dass ich das noch einmal als Parteiobmann mache und aus heutiger Sicht kann man davon ausgehen, dass ich wieder kandidiere.“

Auch Kandidatur bei Landtagswahl möglich

Auch für die nächste Landtagswahl, die planmäßig 2020 stattfinden wird, schließt Schützenhöfer, der Ende Februar 65 Jahre alt wird, nicht aus, noch einmal als Spitzenkandidat ins Rennen zu gehen: „Aus der heutigen Sicht spricht nichts dagegen, dass ich 2020 noch einmal antrete, aber da hat der Herrgott ein Wörtchen mitzureden, die Gesundheit und auch die Umstände, die sich da ergeben.“

An seinen Abschied aus der Politik denkt der steirische Landeshauptmann demnach wohl noch länger nicht nach, ganz im Gegensatz zu seinen Kollegen in Ober- und Niederösterreich, wo gleich zwei politische Ären zu Ende gehen - mehr dazu in Landeshauptmann Pröll tritt zurück (noe.ORF.at; 17.1.2017) sowie in Pühringer tritt am 6. April zurück (ooe.ORF.at; 9.2.2017).

Auch auf Bundesebene rechnet die steirische Volkspartei nicht damit, dass die Koalition bis zum Ende der offiziellen Legislaturperiode 2018 halten wird - so hieß es am Rande des Vorstandstreffens in Graz, dass man sich in der Steiermark auf Neuwahlen im Bund einstellen werde.

SPÖ: „Projekte weiter vorantreiben“

Dass Schützenhöfer die Landespolitik auch die nächsten Jahre noch mitgestalten will, wird auch vom Koalitionspartner SPÖ mit Wohlwollen aufgenommen, so sagt Landeshauptmann-Stellvertreter und SPÖ-Chef Michael Schickhofer: „Ich bin bis 2020 als Parteivorsitzender gewählt. Wir können also bis zur Landtagswahl die großen und wichtigen Projekte für die Steiermark weiter vorantreiben. Vor allem: Arbeitsplätze schaffen, von denen man gut leben kann. Die stabile Achse für die Steiermark ist damit gesichert. Im Jahr 2020 freue ich mich auf einen Wettstreit der besseren Ideen“, so Schickhofer abschließend.