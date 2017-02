19-Jähriger stürzte bei Arbeiten an alter Mühle ab

Ein 19-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall in Gersdorf an der Feistritz im Bezirk Weiz verletzt worden. Er war in einer alten Mühle auf eine Schaltafel gestiegen. Die Tafel gab nach, und der Mann stürzte rund drei Meter ab.

Der 19-jährige Monteur war am Montag mit Kollegen mit Abbauarbeiten von Teilen einer alten Mühle beschäftigt. Vermutlich, um die Beschaffenheit der Böden zu erkunden, war zuvor im obersten Geschoß der Mühle ein Stück des Bodens herausgeschnitten und danach mit Schaltafeln abgedeckt worden.

Verletzungen unbestimten Grades

Der 19-Jährige ging über eine dieser Schaltafeln, als diese brach. Der Mann stürzte rund drei Meter in die Tiefe und schlug ein Stockwerk darunter auf dem Boden auf. Er erlitt Verletzungen unbestimten Grades.

Erhebungen laufen

Der verständigte Notarzt führte die Erstversorgung am Unfallort durch. Anschließend wurde der Verletzte vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus Hartberg eingeliefert. Derzeit wird nicht von Fremdverschulden ausgegangen, die Erhebungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen.