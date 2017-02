Ski alpin: Schmidhofer feierte in Heimat WM-Gold

Mit einem Ständchen mit „Volks-Rock’n’Roller“ Andreas Gabalier und mit 2.500 Fans hat die frisch gekürte Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer Dienstagabend in ihrer Heimat im Lachtal ihre Goldmedaille gefeiert.

2.500 Besucher ließen Schmidhofer hochleben - und alle waren da: Mama und Papa, der Fanclub, der Musikverein - und auch der Landeshauptmann: Von Hermann Schützenhöfer (ÖVP) gab es für die 27-Jährige einen Trolley im Steiermark-Design, vom örtlichen Schützenverein einen Salutschuss.

APA/Erwin Scheriau

„Allein feiern wär’ langweilig“

Und nicht zuletzt die Fans, die alle wollten ein Selfie und ein Autogramm: „Mir war das ganz wichtig, dass ich für die Fans Zeit hab’, dass ich mit ihnen Fotos machen kann, weil ohne die Fans keine Gaudi, und allein feiern wäre langweilig, und das hier ist viel mehr, als ich mir jemals erhofft hätte“, so Schmidhofer.

Geschenke gab es natürlich auch: Einen Steiermark-Pullover, eine Reise zur Super Bowl in die USA und passend zur Medaillen-Farbe einen Goldbarren.

Götschl: „Das kann man nicht planen“

Auch Ex-Zimmer-Kollegin Renate Götschl kam vorbei, um persönlich zu gratulieren: „Das ist ein Weltmeistertitel, den kann man nicht planen, der passiert, und wenn man den dann in der Tasche hat, muss man ihn genießen, feiern und das wirklich erleben.“

APA/Erwin Scheriau

Ein Ständchen von Andreas Gabalier

Die 27-Jährige bedankte sich in einer kurzen Ansprache bei ihren Eltern, Trainern und Weggefährten, ehe sie gemeinsam mit Andreas Gabalier den ehemaligen Schladminger WM-Song „Go for Gold“ intonierte.

APA/Erwin Scheriau

„Mir liegt die Familie Schmidhofer einfach am Herzen, weil wir uns schon sehr lang kennen und weil ich mich mit der Nici so gfreut hab, und es war für mich glasklar, dass ich da heute raufschau, nicht nur, dass ich ein oder zwei Gstanzerl sing’, sondern auch, damit wir ein bisserl feiern, weil Gold muss man feiern“, so Gabalier.

