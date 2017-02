Spektakulärer Bankomatdiebstahl in Söding

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch mit einem Auto in eine Bank in Söding im Bezirk Voitsberg eingebrochen. Mit dem Fahrzeug durchbrachen sie die Scheibe zum Bankfoyer und stahlen dann einen Bankomaten.

Die Täter gingen mit brachialer Gewalt vor: Zunächst war von ihnen kurz vor Mitternacht das Tatfahrzeug - ein schwarzer Ford Kuga - aus einem Carport im Grazer Bezirk Liebenau gestohlen worden.

Bankomat vor Tatort verladen

Anschließend fuhren die Unbekannten nach Söding, wo sie mit dem Wagen die Glasfront einer Bank durchbrachen und erst im Foyer anhielten. Dort spannten sie einen Gurt um den freistehenden Bankomaten, befestigten diesen am Fahrzeug und zogen ihn schließlich aus der Filiale; vor dem Tatort verluden sie den Geldautomaten dann ins Auto und flüchteten.

Polizei bittet um Hinweise

Nun ermittelt die Raubgruppe. Bei den Tätern könnte es sich um Profis gehandelt haben, die den Tatort aufgrund der Nähe zur Autobahn ausgesucht hatten. Die Polizei erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung. Die Hohe des Schadens ist noch unklar.