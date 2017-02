Grazer Elevate-Festival heuer mit bildender Kunst

Das Grazer Experimental-Festival Elevate geht 2017 bereits im März an den Start - mit einem dichten Programm und einem noch nicht völlig gedeckten Budget. Erstmals wird neben Diskurs und Musik auch bildende Kunst geboten.

Elevate

Am Mittwoch haben die Elevate-Macher Daniel Erlacher und Bernhard Steirer die Details der kommenden Festival-Ausgabe vom 1. bis 5. März im Grazer Forum Stadtpark präsentiert. Übergreifende Themen des Diskursprogramms sind diesmal „Big Data“, Quantifizierung und Algorithmen; ein weiterer Schwerpunkt ist laut Erlacher die „Finanzialisierung“ (sic) und die damit einhergehende Ausbeutung der Natur.

Hochkarätige Diskutanten

Zu den diesjährigen Diskutanten zählen wieder einige bekannte Namen wie der des weißrussischen Bestsellerautors Evgeny Morozov, der am 1. März auch die Eröffnungsrede halten soll, auch Stadträtin Francesca Bria aus der Festival-Partnerstadt Barcelona wird diskutieren - mehr dazu in Grazer Elevate-Festival 2017 erstmals im März (14.12.2016). Dazu kommen Facebook-Kläger Max Schrems, die guatemaltekische Menschenrechtsanwältin Renata Avila und der abgesprungene ehemalige Drohnenoperateur der US-Luftwaffe in Afghanistan, Cian Westmoreland.

„We are Europe“ Sowohl Diskurs- als auch Musikprogramm wurden im Rahmen des europäischen Festival-Partnerprojekts „We are Europe“ erstellt. Als operative Partnerstädte sind diesmal Barcelona („Sonar“) und Tromsö („Insomnia“) mit dabei. Demnächst soll in Brüssel eine Zwischenbilanz der an dem Projekt beteiligten Städte der EU-Kommission vorgelegt werden. Dabei geht es laut Erlacher auch um ein mögliches Nachfolgeprojekt des 2018 auslaufenden Programms.

Elevate-Premiere für bildende Künste

Thematisch eng verknüpft mit dem Diskursprogramm wird es auch einige Werke von bildenden Künstlern in Form von Ausstellungen im öffentlichen Raum zu sehen geben. Dazu gehört etwa die straßenkünstlerische Verarbeitung des Drohnenkriegsthemas „Drone Shadow“ des britischen Künstlers James Bridle, die auf dem Schloßbergplatz zu sehen sein wird.

Zum Thema Datenausbeutung haben Festivalbesucher die Möglichkeit, einen vom spanischen Medienkünstler und Aktivisten Manuel Beltran präsentierten Ganzkörperanzug auszuprobieren: Dieser lukriert mit Hilfe der Körperenergie seines Trägers Internet-Geld. Im Musikprogramm finden sich wie gewohnt einheimische und internationale Acts - etwa der Klaviervirtuose und DJ Jon Hopkins (Großbritannien), der norwegische Shooting Star Jenny Hval, Lokalmatadorin Clara Moto oder der US-Drone-Papst Stephen O’Malley.

„Herausfordernde“ Budget-Situation

Das Gesamtbudget von Elevate ist in diesem Jahr mit 320.000 Euro knapper bemessen als im Vorjahr. Erlacher bezeichnete die Situation als „herausfordernd“, gab sich aber vorsichtig optimistisch, die gesteckten Ziele des Festivals weiter verfolgen zu können. Ob der im Vorjahr ausgesetzte „Elevate Award“ im Herbst 2017 doch wieder vergeben werden kann, steht jedoch noch nicht fest.

