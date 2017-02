Lücke im Strafrecht nützt Murkraftwerks-Gegnern

In Bezug auf die Protestaktionen gegen das Murkraftwerk hat sich eine Lücke im Verwaltungsstrafrecht aufgetan, die manchen Aktivisten zugutekommt: Wer widerrechtlich auf dem Gelände war, ohne sich auszuweisen, kommt leicht davon.

Mit Rodungen begannen die Vorbereitungsarbeiten für den Bau des Murkraftwerks - mehr dazu in Murkraftwerk: Rodungen haben begonnen (6.2.2017). Immer wieder wurden diese Arbeiten gestört - mehr dazu in Kraftwerksgegnerin hielt sich an Seil über Mur (9.2.2017); am Freitag musste ein Protestcamp von der Polizei geräumt werden - mehr dazu in Murkraftwerk: Protestcamp geräumt, und auch am Mittwoch wurde die Baustelle besetzt - mehr dazu in Murkraftwerk: Aktivisten besetzten Baustelle (15.2.2017).