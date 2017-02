Einschleichdiebe „touren“ durch Ferienhütten

Einschleichdiebe haben auf der Turrach Urlauber bestohlen, während sich diese in ihren Hütten aufhielten. Die Täter hatten unbemerkt den Eingangsbereich mehrerer Feriendomizile durchsucht und tausende Euro erbeutet.

Die Täter hatten laut Polizei bereits vor einer Woche zugeschlagen: Sie schlichen sich zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr in die unversperrten Ferienhäuser; meist durchsuchten sie die Jacken in den Garderoben, in einem Fall kamen der oder die Täter aber auch in das Schlafzimmer. Gestohlen wurden nicht die Geldbörsen, sondern nur Teilbeträge, daher waren sich die Opfer zunächst gar nicht sicher, ob sie wirklich bestohlen wurden - erst durch Gespräche mit anderen Urlaubern wurde klar, dass bei mehreren Gästen Geld fehlte.

Bereits vor drei Wochen ähnlicher Fall

Laut Polizei war es bereits vor drei Wochen zu einem ähnlichen Fall auf der Turracherhöhe gekommen, weshalb man mittlerweile von einem Serientäter ausgehen kann. Bei den Ferienhäusern handelte es sich um neuere Almhütten. Die bestohlenen Gäste kommen zum Teil auch aus dem Ausland, wie etwa Bulgarien, und hatten offenbar erst kurz vor der Abreise das Geld zur Bezahlung der Unterkunft abgehoben und daher relativ hohe Summen in ihren Geldbörsen, so ein Ermittler.

Es könne durchaus sein, dass es noch weitere Opfer gibt - diese sollen sich bei der Polizeiinspektion Stadl an der Mur unter der Telefonnummer 059/133 63 66 100 melden.