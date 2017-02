14-Jähriger war Anführer bei Einbruchsserie

Die Polizei in Graz hat eine ganze Serie von Einbrüchen geklärt, die auf das Konto einer sechsköpfigen Jugendbande gehen soll. Anführer war ein erst 14-Jähriger. Der Vater eines Bandenmitglieds ließ die Jugendlichen auffliegen.

Laut Polizei gehen mindestens 13 Einbrüche auf die Bande, die seit November des Vorjahres in Graz, Raaba, Feldkirchen bei Graz und in Bruck an der Mur auf Diebestour gewesen sein soll. Insgesamt gehörten der Gruppe sechs Jugendliche im Alter von maximal 18 Jahren an, Anführer war laut Polizei ein erst 14-jähriger, gegen den erst vor kurzem wegen neun weiterer Einbrüche Anzeige auf freiem Fuß erstattet worden war und gegen den aktuell noch ermittelt wird.

Per Google-Maps Tatorte gesucht

Eingebrochen hat die Bande in Jugendzentren, Gasthäuser, Kindergärten, Schulen und Trafiken, aber auch in Imbissstände. Laut Polizei recherchierten die Verdächtigen mit Hilfe von Google, welche Objekte sich für Einbrüche am Besten eignen und fuhren dann - mit entsprechendem Einbruchswerkzeug ausgerüstet - per Bus oder Zug zu den Tatorten. In allen Fällen zwängten die Burschen mit Hilfe von Brecheisen und Schraubenziehern die Türen auf. Gestohlen wurden Elektrogeräte, Spielekonsolen, Cds und Handys, aber auch Bargeld. In Summe entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Taxi war Fluchtfahrzeug

Die gestohlenen elektronischen Geräte verkauften die Verdächtigen teils auf Flohmärkten, teils an Handyshops weiter. Ein Großteil des Diebesguts konnte laut Polizei aber sichergestellt werden. Mit dem gestohlenen Geld gönnten sich die Burschen ein Taxi, um vom Tatort möglichst rasch wieder nach Hause fahren zu können, auch sollen sie sich laut Polizei in Hotels eingemietet haben.

Vater eines Komplizen griff ein

Aufgeflogen ist die Jugendbande, als der 14 Jahre alte Anführer ein Bandenmitglied, das schon bei drei Einbrüchen dabei war, zu einem weiteren Coup überreden wollte. Der Vater des betroffenen Burschen belauschte das Gespräch und überredete daraufhin seinen Sohn, sich der Polizei zu stellen und die Wahrheit zu sagen. Der Bursche wurde auf Grund seines Geständnisses auf freiem Fuß angezeigt.

Durch seine Aussagen konnten die Beamten fünf weitere Tatverdächtige ausforschen. Mit Ausnahme des 14-Jährigen Anführers, der laut Polizei jede Aussage verweigere, seien alle Burschen geständig. Als Motiv gaben sie Geldnot an. Vier Burschen, darunter auch der 14-Jährige, wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Einer der Verdächtigen saß bereits in Haft.