Neue App macht Feuerwehreinsätze planbarer

Eine neue App, entwickelt in der Steiermark, erleichtert seit Anfang des Jahres die Koordination von Feuerwehreinsätzen. Denn neben der Alarmierung per Sirene werden die Daten zum Einsatz auch via Handy geschickt.

Schon bisher wurden die Einsatzkräfte per Sirene und Pager alarmiert, dank einer neuen App jetzt auch über das Handy. Über diese App können sich die Feuerwehrleute per Knopfdruck zurückmelden, ob sie am Einsatz teilnehmen beziehungsweise bis wann sie eintreffen können.

App spart vor allem Zeit

Feuerwehrkommandant-Stellvertreter in Krieglach, Herbert Schwaiger, sieht darin vor allem eine Zeitersparnis: „Wir können darauf im Einsatzfall reagieren“, sagt er und es würden viele Telefonate wegfallen. Die Idee zur neuen Einsatz-App „Urgy“ hatten ursprünglich zwei aktive Feuerwehrmänner der freiwilligen Feuerwehr Krieglach, sagt Schwaiger: „Weil sie gesehen haben, wie schwer es teilweise ist, zu koordinieren. Jeder ist berufstätig, hat kaum Zeit, das heißt, ich bin immer drauf angewiesen, kommt der Kamerad oder nicht.“

ORF

Von Grazer Firma entwickelt

Entwickelt wurde „Urgy“ von der Grazer Firma Rubikon, an weiteren Verbesserungen wird ständig gearbeitet, in enger Absprache mit den Feuerwehren, wie Schwaiger sagt: „Denn letzten Endes soll es doch ein System sein, das einfach in der Anwendung bleibt und nicht zu sehr überadministriert wird.“

In Krieglach verwendet man die App bereits seit Anfang des Jahres. Die Erfahrung damit: „Sehr positiv, nicht nur im Akut-Einsatz, wo mit Sirene alarmiert wird, sondern auch bei anderen Tätigkeiten, wie bei der Unterstützung der Gemeinde, die man vielleicht länger vorausplanen kann, wo man sehr gut die Übersicht hat, wen habe ich verfügbar oder muss ich eventuell noch weitere Kräfte nachalarmieren.“ Neben der Hauptaufgabe, der Einsatz-Rückmeldung, wurden in die neue App auch organisatiorische Funktionen integriert. Beispielsweise können Fortbildungen, Kurs-Anmeldungen, oder Adressen von Mitgliedern verwaltet werden.

Links: