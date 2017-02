Ungeklärter Tod - Ehemann unter Mordverdacht

Ein 37-Jähriger aus Kirchberg an der Raab, Bezirk Südoststeiermark, ist am Freitag wegen Mordverdachts an seiner Frau festgenommen worden. Er habe die 30-Jährige am Mittwoch erhängt im Heizraum aufgefunden.

Die Obduktion ließ dann jedoch massive Zweifel an dem vermeintlichen Selbstmord aufkommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte: Der 37-Jährige hatte am Mittwoch bei der Polizei angezeigt, dass er seine Gattin gegen 1.40 Uhr im Heizraum erhängt aufgefunden habe.

„Es passt einfach alles nicht“

Doch: „Es passt einfach alles nicht“, meinte Polizeisprecher Leo Josefus zur Selbstmordvariante. „Bereits bei der Auffindung gab es leichte Zweifel“, berichtete der Pressesprecher gegenüber der APA. Also habe man die Leiche beschlagnahmt und die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Über deren Ergebnis gab es vorerst keine näheren Angaben.

Am Freitag festgenommen

Eine Tatrekonstruktion habe laut Josefus „auch nicht gepasst“. Daher wurde der 37-Jährige am Freitagnachmittag wegen Verdachts des Mordes festgenommen. Nach seiner Befragung, bei der er laut Polizei bisher jeden Tatzusammenhang bestritten hat, wird er in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.