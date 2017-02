In Förderschnecke geraten - schwer verletzt

Ein Landwirt ist bei einem Arbeitsunfall am Freitagabend in Fehring, Bezirk Südoststeiermark, schwer verletzt worden. Der 59-Jährige war in die Welle einer Förderschnecke geraten.

Der Oststeirer wollte gegen 18.45 Uhr einen Getreidecontainer leeren, als sein Mantel in die rotierende Zapfwelle der Förderschnecke hineingezogen wurde. Der Mann wurde schwer verletzt: Sein Hüftgelenk wurde ausgekugelt, außerdem erlitt er zahlreiche Prellungen. Er wurde ins LKH Feldbach gebracht.

86-Jährige fällt von morscher Leiter

Schwer verletzt worden ist am Freitagabend auch eine 86-Jährige beim Sturz von einer Leiter in Obergnas, Bezirk Südoststeiermark. Die Frau hatte die Holzleiter an der Außenseite eines landwirtschaftlichen Anwesens angelehnt.

Beim Hinuntersteigen brach eine morsche Holzsprosse - die Steirerin stürzte aus einer Höhe von rund 160 Zentimetern auf den Erdboden. Nach der Erstversorgung wurde sie mit einem Bruch des rechten Sprunggelenkes ebenfalls in das LKH Feldbach eingeliefert.