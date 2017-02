Bruck an der Mur arbeitet an „Stadtvision 2030“

Bruck an der Mur möchte sich mit einem neuen Leitbild, der „Stadtvision 2030“, als Zentrum eines starken Wirtschaftsraums etablieren. Dabei soll es sowohl um die Wahrnehmung von außen als auch um die Menschen in der Region gehen.

Somit wurde das neue Leitbild für Bruck an der Mur von der gesamten Bevölkerung mitentwickelt: In zwei Workshops mit Vertretern aus allen öffentlichen Bereichen wie Politik, Wirtschaft, Kultur, Bildung, Tourismus, Jugend und Vereinen wurden verschiedenste Meinungen, Ideen und Zukunftsvorstellungen eingeholt.

„Neuorientierung der Stadt notwendig“

Im neuen Leitbild, der neuen Stadtvision für Bruck an der Mur, sind nun insgesamt sieben Entwicklungsfelder enthalten - es geht etwa um die Themen Altstadt/Wirtschaft/Tourismus, Leben und Wohnen, Jugend, aber auch Gesellschaft und Bildung.

Bürgermeister Hans Straßegger erklärt: „Seit 1. Jänner 2015 gibt es ja die neue gemeinsame Stadt mit der ehemaligen Marktgemeinde Oberaich - und da war es natürlich auch notwendig, die Stadt neu zu orientieren, neu auszurichten - und dazu haben wir die Bruckerinnen und Brucker eingeladen, mit uns gemeinsam ein neues Leitbild zu erarbeiten.“

Insgesamt 107 Entwicklungsziele

Die Umsetzung des Leitbildes soll durch 107 formulierte Entwicklungsziele jährlich von Entscheidungsträgern vor Ort überprüft werden: „Als politische Verantwortungsträger sehen wir dieses Leitbild natürlich auch als Leitlinie für die politische Arbeit in Bruck an der Mur, wo wir die Ideen auch bei der Stellung unseres Stadtentwicklungskonzeptes miteinfließen lassen wollen. Ich denke, so ist es möglich, die Stadt Bruck in eine gute Zukunft zu führen“, verrät der Bürgermeister.

Begünstigt durch seine Lage am Knotenpunkt wichtiger europäischer Verkehrsachsen soll Bruck das Zentrum einer chancenreichen europäischen Wirtschaftsregion bilden. Positiv stimmt Straßegger auch der Umstand, dass Bruck entgegen dem allgemeinen Obersteiermark-Trend bis 2030 ein Bevölkerungswachstum von 0,7 Prozent vorausgesagt wird.

