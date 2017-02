Gewalttätiger Lebensgefährte festgenommen

Wegen Gewaltausübung, Nötigung und gefährlicher Drohung ist ein 30-jähriger Deutscher in Bruck an der Mur in Mürzzuschlag festgenommen worden. Seine 23-jährige Freundin hatte angezeigt, dass er sie geschlagen habe.

Die Anzeige war am Donnerstag um 14.25 Uhr bei der Polizei eingegangen - gleich nachdem die junge Frau von ihrem Lebensgefährten geschlagen worden sei. Sie gab an, der beschäftigungslose 30-Jährige habe sie in der gemeinsamen Wohnung im Gesicht verletzt.

30-Jähriger teilweise geständig

Als die Polizei dort eintraf, konnten die Beamten die 23-Jährige und ihren Freund antreffen und bei der Frau diverse Verletzungen im Gesicht feststellen. Im Zuge der Vernehmungen der beiden wurden dem Mann von April 2015 bis Februar 2017 die Straftatbestände der fortgesetzten Gewaltausübung, Nötigung sowie der gefährlichen Drohung nachgewiesen.

Teilweise zeigte sich der Beschuldigte geständig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die diensthabende Staatsanwältin die Einlieferung in die Justizanstalt Leoben an.