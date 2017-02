Steirische Ermittler heben Schlepperring aus

Eine internationale Schlepperorganisation, die mindestens 18 Mal Menschen illegal nach Österreich gebracht haben soll, ist nun - ausgehend von der Steiermark - ausgehoben worden. Elf mutmaßliche Schlepper wurden festgenommen.

Die Ermittlungen gegen die Organisation, die illegal einreisende Personen mit Sattelfahrzeugen über die klassische Balkanroute nach Österreich und Deutschland gebracht haben soll, waren vom Landeskriminalamt Steiermark ausgegangen. Anschließend wurden die Erhebungen über das Bundeskriminalamt in Zusammenarbeit mit Kroatien und Slowenien ausgedehnt.

40 illegal Eingereiste aufgegriffen

Laut Polizei waren bei acht Aktionen von Ende Mai bis 9. Februar allein in der Steiermark 40 illegal eingereiste Personen aufgegriffen worden. Die Menschen waren bei den kroatischen Autobahnraststationen Kriz und Popovaca in Lkws versteckt worden: Die Zollschnüre, mit der Lastkraftwagen zollamtlich versiegelt werden - wurden dafür durchschnitten. Danach brachte man die Menschen in den hinteren Bereich der Sattelaufleger.

Gewinn von mindestens 20.000 Euro nachgewiesen

Der Organisation seien in Österreich zumindest 18 Schleppungen und ein Gewinn von mindestens 20.000 Euro nachgewiesen worden. Wie viele illegale Fahrten tatsächlich geplant und durchgeführt worden sind und wie viel Geld die Bande dadurch eingenommen hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. BK-Sprecherin Silvia Strasser konnte am Samstag keine Details dazu bekanntgeben.