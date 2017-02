Missglückter Einbruch: 36-Jähriger gefasst

Im Zuge einer Fahndung in der Nacht auf Samstag hat die Polizei einen 36-jährigen Ungarn fesgenommen, der versucht haben soll, in ein Reifendepot in Fürstenfeld einzubrechen. Einbrecher in Graz konnten dagegen unerkannt flüchten.

Gegen 2.00 Uhr war bei der Polizei ein Einbruchsalarm aus einem Reifenlager in der Grazerstraße im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld eingelangt. Die Beamten konnten daraufhin zwei Täter auf dem Firmenareal erkennen: Sie flüchteten ohne Beute in Richtung eines Einkaufszentrums.

Haupttäter noch auf der Flucht

Wegen des starken Nebels verloren die Beamten bald den Sichtkontakt zu den Tätern, setzten die Fahndung aber fort. Im Zuge dessen fiel den Polizisten ein ungarischer Kleinkastenwagen auf. Bei der Kontrolle des 36 Jahre alten Lenkers erhärtete sich der Verdacht einer Beteiligung am Einbruch. Der Mann wurde festgenommen und nach der erfolgten Einvernahme in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Fahndung nach den beiden Haupttätern wurde fortgesetzt, blieb aber bis dato ohne Ergebnis.

Ungeklärt sind auch noch zwei Einbrüche in Graz, bei denen unbekannte Täter am Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus und eine Wohnung eindrangen und die Räume durchwühlten. Höhe und Art der Beute waren zuletzt noch unbekannt.

Hausbesitzer vertrieb Einbrecher

Die Taten dürften sich in den späten Nachmittagsstunden in der Göstinger Straße und in der Wolkensteingasse ereignet haben. Bei einem weiteren Einbruchsversuch in der Lindengasse wurde der Hausbesitzer auf den Lärm aufmerksam und dürfte die zwei Täter vertrieben haben.